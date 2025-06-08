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首颱「蝴蝶」是否成颱仍有變數 周四起影響

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北報導
大台北昨天下午大雷雨，許多民眾在路旁等待雨勢稍歇。記者潘俊宏／攝影
大台北昨天下午大雷雨，許多民眾在路旁等待雨勢稍歇。記者潘俊宏／攝影

中央氣象署表示，本周三前各地都是白天高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態，西半部高溫上看卅四度。

值得注意的是，目前菲律賓東側有兩個熱帶擾動正在發展，最快本周二增強為熱帶性低氣壓，不排除再進一步發展成為今年首颱「蝴蝶」，不過路徑仍有變數，也牽動周四以後的天氣。

氣象署表示，今天天氣大致和昨天類似，都是中午過後容易有午後雷陣雨的天氣型態，中部以北、宜花及其他山區，要注意午後雷陣雨，中南部沿海地區清晨可能有局部短暫陣雨。

氣象署表示，明天白天都是多雲到晴，午後雷陣雨區改變，主要是西半部以及東半部山區可能會有短暫雷陣雨，中南部則要留意局部大雨。

氣象署提到周二、周三台灣整體環境偏東風，東半部、恆春半島會有局部短暫陣雨，各地山區則可能有午後雷陣雨。

目前菲律賓東側有兩個熱帶擾動正在發展中，氣象署表示，預估這兩個熱帶擾動明天之前都還在整合，最快周二增強為熱帶性低氣壓，如果發展起來，就有可能增強為今年首颱「蝴蝶」。由於各國預報看法分歧，加上還未生成熱帶性低氣壓，後續對台灣的影響還要關注。

溫度方面，氣象署表示，周三前全台都是高溫炎熱的天氣，西半部高溫上看卅一至卅四度，東半部卅至卅二度，周四以後受熱帶擾動影響，天氣不確定性很高，如果帶來雨勢，溫度就會下降。

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