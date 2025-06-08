聽新聞
0:00 / 0:00

翁感染超級細菌 7種抗生素都無效 醫提醒抗藥性「隱形疫情」

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

行政院去年通過抗生素抗藥性管理計畫，目標五年內成人抗生素用量減百分之五。然而，據監測，近年受抗藥性感染的患者持續增加，台灣感染症醫學會等提出三大呼籲，給予抗生素新藥合理藥價、增加藥品可近性、縮短療程等待期，避免發生臨床上無藥可用的慘況。

一名患有自體免疫疾病的六十多歲男子，去年因腸胃出血併發肝膿瘍，卻感染多重抗藥性的超級細菌，三個月期間三度住院，使用七種抗生素都無效，最終是自費近百萬元，使用新型抗生素，治療快一個月才成功控制住病情。

以台灣最常見的具有抗藥性的「超級細菌」碳青黴烯抗藥性肺炎克雷伯氏菌（CRKP）為例，我國醫學中心加護病房感染比率，從十年前的百分之廿二，去年已提升到百分之四十六，抗藥性情形不減反增。

感染管制學會理事長王復德指出，抗生素抗藥性問題現在在國內關注度不高，卻是全球都要面對的嚴峻挑戰，猶如「隱形疫情」。

他提醒，若不採取積極行動，二○五○年將面臨一年恐逾三萬人死於抗藥性細菌。

感染症醫學會理事長張峰義說，免疫力差的患者，如接受化療、器官移植病人，一旦感染須立刻使用有效抗生素，否則原本治療都將功虧一簣，國內可用的藥物選擇少，主因是健保給付偏低，加上抗生素藥品市場小，連帶使新型抗生素引進困難重重，即使有藥廠引進新型抗生素，患者也只能自費使用。

健保署副署長龐一鳴說，目前已有新型抗生素向健保申請核價，最快今年底可納入給付。

疾管署副署長羅一鈞說，抗生素計畫至今只執行兩個月，不過，共同推行的部會都了解抗藥性的問題日趨嚴峻，將持續努力，預計今年底辦理階段性的成果發表會。

延伸閱讀

公衛師法上路5年仍難入公職 盼明列配置助進用

人才問題比護理嚴重！公衛師缺考率達2成 執登率僅1成4

抗藥性成隱形疫情 專家嘆抗生素研發CP值低 拋3大呼籲

連問雙北5醫院都碰壁！父生病找嘸床位 竹科男怒喊：百姓不能住院

相關新聞

首颱「蝴蝶」成颱仍有變數 估周四起影響台灣天氣

中央氣象署表示，本周前半段，各地都是白天高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態為主，西半部高溫上看卅四度，不過值得注意的是，目...

加油要快！下周每公升汽油漲0.2元、柴油漲0.3元

因國際油價上揚，中油啟動平穩措施，國內下周即6月9日零時起，每公升汽油調漲0.2元，柴油漲0,3元，想省小錢的駕駛人可以在油價...

妙齡女愛健走咳出50元大小血痰 竟罹罕病肺動脈高壓

33歲吳小姐平時喜歡健行，4年前開始出現體力變差，走不到半層樓就氣喘不止，外出常跟不上家人腳步，甚至咳出50元硬幣大小「...

人才問題比護理嚴重！公衛師缺考率達2成 執登率僅1成4

在《公共衛生師法》施行屆滿五周年之際，台北市公共衛生師公會今舉辦論壇，聚焦公衛師職涯發展與制度設計，並呼籲政府推動「公職...

差點死在手術台 罕病單親母扶養2幼女：認真活著真好

病友翊安多年前確診罹患罕見疾病「合併蛋白質S缺乏症」，該疾病特徵為病友四肢等處易發生血栓，嚴重時恐致命，目前尚無治癒方式...

衛福部擬用教育抵罰鍰 受害者：對加害人不痛不癢

MeToo事件促成性騷擾防治法修法，衛福部近期討論研擬以「教育抵銷罰鍰」，婦女團體如何判斷情節輕微是一大問題，且要考慮被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。