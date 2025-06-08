翁感染超級細菌 7種抗生素都無效 醫提醒抗藥性「隱形疫情」

行政院去年通過抗生素抗藥性管理計畫，目標五年內成人抗生素用量減百分之五。然而，據監測，近年受抗藥性感染的患者持續增加，台灣感染症醫學會等提出三大呼籲，給予抗生素新藥合理藥價、增加藥品可近性、縮短療程等待期，避免發生臨床上無藥可用的慘況。

一名患有自體免疫疾病的六十多歲男子，去年因腸胃出血併發肝膿瘍，卻感染多重抗藥性的超級細菌，三個月期間三度住院，使用七種抗生素都無效，最終是自費近百萬元，使用新型抗生素，治療快一個月才成功控制住病情。

以台灣最常見的具有抗藥性的「超級細菌」碳青黴烯抗藥性肺炎克雷伯氏菌（CRKP）為例，我國醫學中心加護病房感染比率，從十年前的百分之廿二，去年已提升到百分之四十六，抗藥性情形不減反增。

感染管制學會理事長王復德指出，抗生素抗藥性問題現在在國內關注度不高，卻是全球都要面對的嚴峻挑戰，猶如「隱形疫情」。

他提醒，若不採取積極行動，二○五○年將面臨一年恐逾三萬人死於抗藥性細菌。

感染症醫學會理事長張峰義說，免疫力差的患者，如接受化療、器官移植病人，一旦感染須立刻使用有效抗生素，否則原本治療都將功虧一簣，國內可用的藥物選擇少，主因是健保給付偏低，加上抗生素藥品市場小，連帶使新型抗生素引進困難重重，即使有藥廠引進新型抗生素，患者也只能自費使用。

健保署副署長龐一鳴說，目前已有新型抗生素向健保申請核價，最快今年底可納入給付。

疾管署副署長羅一鈞說，抗生素計畫至今只執行兩個月，不過，共同推行的部會都了解抗藥性的問題日趨嚴峻，將持續努力，預計今年底辦理階段性的成果發表會。