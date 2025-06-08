明年恐漲健保費？陳時中不說死：待協商

健保今年實施個別總額新制，加上擴大癌症公費篩檢、新藥引入等，讓岌岌可危的財務更具挑戰。若依健保法推估恐漲健保費，行政院政務委員陳時中說，健保面臨多種壓力，明年度醫藥支出會隨著擴大癌篩而增加，應增加編列總額預算，以因應需求。

陳時中說，健保當前面臨四大壓力，分別是高齡化、少子化、新藥新科技，以及擴大癌症篩檢帶出治療需求。他直言，明年度醫藥支出會隨著擴大癌篩而增加，應增加預算編列，以因應需求。

二○二○年起，台灣邁入人口負成長。陳時中說，少子化讓健康且能繳保費的人變少，高齡化讓健保收支結構失衡持續惡化，六十五歲以上長者占總人口的兩成，使用超過六成的醫療資源，另外，新藥新科技雖帶來治療疾病的希望，卻也墊高健保支出的負擔。

陳時中表示，賴清德總統推動的健康台灣，目標在二○三○年，台灣的癌症死亡率下降三分之一，因此今年起擴大癌症公費篩檢，雖然早期發現早期治療，有助節省長期成本，但短期內檢出即需治療，勢必拉高醫療支出，因此應透過個案管理，納入飲食與健康指導，而非僅限於醫療治療本身。

衛福部預估明年健保總額成長率的低推估、高推估分別為百分之二點九四二及百分五點五，若依循往年經驗採高推估，形同安全準備低於一個月水準，恐怕要思考調漲保費，增加收入穩定健保。

但衛福部長邱泰源曾表示，明年度健保費基本上不會調高。陳時中對此指出，邱泰源展現顧健康也顧荷包的態度，但最終還要由健保會中各方代表協商，目前還不能確定結果。