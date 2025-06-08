聽新聞
0:00 / 0:00
虎姑婆沉浸遊戲場 預售倒數
富邦文教基金會今夏重磅推出全新親子展覽「虎姑婆和他的朋友」沉浸式遊戲場，結合流行音樂與互動體驗，為孩子們打造專屬的情緒練習場。展覽將於六月正式與大眾見面，預計成為二○二五年最豐富、最驚喜的親子展覽。
此次展覽的最大亮點，在於使用國際最高規格、三六○度全息投影技術的「音樂森林沉浸式劇場」，透過音樂與互動遊戲幫助孩子們感受各種情緒的不同面貌。「虎姑婆和他的朋友」沉浸式遊樂場預售優惠於本月十一日截止，持本票券還能同時參觀科教館的三至六樓常設展。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言