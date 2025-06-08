虎姑婆沉浸遊戲場 預售倒數

富邦文教基金會今夏重磅推出全新親子展覽「虎姑婆和他的朋友」沉浸式遊戲場，結合流行音樂與互動體驗，為孩子們打造專屬的情緒練習場。展覽將於六月正式與大眾見面，預計成為二○二五年最豐富、最驚喜的親子展覽。

此次展覽的最大亮點，在於使用國際最高規格、三六○度全息投影技術的「音樂森林沉浸式劇場」，透過音樂與互動遊戲幫助孩子們感受各種情緒的不同面貌。「虎姑婆和他的朋友」沉浸式遊樂場預售優惠於本月十一日截止，持本票券還能同時參觀科教館的三至六樓常設展。