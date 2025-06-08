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環境部月底提減塑袋草案 2030年市場購物要自備
環境部長彭啓明昨在台中表示，現在減塑最大挑戰是買個菜要用掉20個塑膠袋，累積起來很可觀。環境部6月底將提出減量目標草案，鼓勵業者自主不提供塑膠袋，2030年到市場購物要自備袋或付費取得，2035年達到全面限用、付費取得購物袋的目標。
彭啓明昨到台中參加世界環境日「減塑生活」親子園遊會。他說，針對市場提供塑膠袋問題，希望在草案中配合8月的國際塑膠公約，訂定2030、2035年的塑膠減量方式與目標。
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