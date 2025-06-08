台東抓釣客亂丟垃圾 雲林淨海清逾300公斤

台東新蘭漁港海岸優美，更是釣客天堂，但端午連假後，紅色燈塔下成垃圾場，瓶罐、檳榔、菸蒂隨處都是，民眾痛批亂丟行為是「海洋殺手」。雲林縣環保局昨則出動潛水健將淨海，一個上午撈了300多公斤垃圾。

端午連假結束有民眾到新蘭漁港遊玩，原想在美麗的紅色燈塔拍照打卡，卻發現燈塔下滿布垃圾，還散發出陣陣屎尿味，痛批太沒公德心。

縣府農業處漁業科長陳登裕表示，釣魚專區成立前，海巡及漁會會派員勸導，設立標語提醒，亦不排除配合環保局架設「鷹眼」取締，違者依廢棄物清理法，最高罰6000元。若釣客再不自愛，不排除實施釣魚實名制。

雲林縣環保局響應「世界海洋日」，昨出動潛水隊進萡子寮漁港淨海，10名環保潛水健將沿著港域撈撿海底魚網等海廢，一個上午撈出300公斤，以寶特瓶、鐵鋁罐、玻璃瓶及魚網為多。

環保局表示，縣府和中央成立「向海致敬平台」守護海洋，由漁民組成的178支環保艦隊將持續投入海洋清理工作，最遠延伸到外傘頂洲。各漁港則設回收站，再將回收的海廢送請六輕去化，甚至轉製為衣服、拖鞋等用品。