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亞洲唯一！我列3大豬病非疫國 卓揆感恩活動表彰防疫代表
台灣經20年監控與防疫，今年5月29日終於獲世界動物衛生組織（WOAH）認證，成為亞洲唯一「3大豬病非疫國」，農業部昨在高雄農業改良場辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，將台灣列非疫國證書轉呈行政院長卓榮泰，見證此成就。
卓揆昨特別出席感恩活動，頒發獎座給22縣市動物防疫代表，現場首映「豬瘟非疫國－除疫成功」紀錄片，回顧大家攜手走過的艱辛防疫歷程。
中華民國養豬協會理事長潘連周說，有生之年能看到台灣傳統豬瘟拔針，防疫成功，成為亞洲唯一的非疫區，感到非常榮耀。他也向卓榮泰喊話，昨天豬價1公斤破100元「慶祝行情」是合理價，盼政院別再出手拉低豬價，否則對豬農不公平。
卓榮泰說，傳統豬瘟除疫不僅關係到產業，也關係到台灣的國際形象，台灣不只高科技獲世界矚目，還有傳統農業，未來農業部會與經濟部合作，讓台灣豬打通全世界市場，「如果哪天能銷到西班牙，會有多風光」。
「除疫成功，守成不易」，卓榮泰指傳統豬瘟是台灣百年大疫，使用疫苗達60年以上，感謝林再春博士等防疫英雄，讓豬瘟在田野中消失。但除疫不代表永遠免疫，不容有一點疏忽、破口。
農業部表示，台灣在1920年首次發現台灣豬瘟，對本土豬隻造成重大威脅。1958年啟動全面疫苗接種，經20年監控與防疫，今年終於成為亞洲唯一傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟的「3大豬病非疫國」。
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