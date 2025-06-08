紓解人力 北市考慮引進自駕公車

本報日前陽光行動專題「客運駕駛人力荒」探討@@@公車駕駛@@@人力荒，北市公車肇事件數今年4個月84件，已超越去年整年82件，議員憂人力荒導讓公共安全潛藏危機。交通局將考察南科自駕公車，若安全考慮引進。

交通部統計全國市區客運駕駛人力2015年至2024年減幅約1成，過去10年平均年齡增加6歲；60歲以上駕駛占比，從4.6%大幅提高至18％。

議員曾獻瑩指出，北市各大客運業者也普遍面臨徵才困難，長期人力緊縮帶來潛在公共安全疑慮。今年截至4月，北市公車肇事件數84件已超越去年82件、前年64件，依此趨勢，全年恐將突破250件，意即公車事故率逐年攀升，並且以3至4倍成長。

曾獻瑩建議，北市可參考國外推動自動駕駛公車的經驗，紓解人力荒、也提升乘客安全，如日本愛媛縣松山市去年上路全國首條Level 4自駕公車路線，每日往返60趟。

台北市公車聯管委員會執行長李建文表示，現在自駕公車尚不能商轉，如果已有安全、可靠的自駕車，且在合理成本範圍或政府補助下，業者不排除引進；若需試辦，由於事關公共安全，他建議應由政府主導。但他也說，自駕公車要上路仍有一段路要走，業界先朝著改善勞動條件、增加員工薪資兩大方向來努力。

交通局長謝銘鴻回應，南部科學園區現有自駕公車，交通局已接洽安排考察，了解實際運用現況，再看能否引進至北市，先選簡單路線試辦，若順利成行，將是各縣市面臨公車駕駛問題的解方之一。

謝銘鴻認為，中央也要有事故發生的權責畫分等法令規範，因應未來自駕公車的發展。