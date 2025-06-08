聽新聞
0:00 / 0:00

載客率低 近1年36線客運申請停駛

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
客運業陷經營困境，本月起再出現一波停駛潮。包括統聯客運1615台北-彰化、和欣客運7502嘉義-高雄等，另3條市區公車也打算停駛。據統計，近一年已有36條路線提出停駛申請。聯合報系資料照片
客運業陷經營困境，本月起再出現一波停駛潮。包括統聯客運1615台北-彰化、和欣客運7502嘉義-高雄等，另3條市區公車也打算停駛。據統計，近一年已有36條路線提出停駛申請。聯合報系資料照片

客運業經營困境未解，本月起再現一波停駛潮，包括統聯客運1615台北到彰化、和欣客運7502嘉義至高雄等，另3條市區公車也打算停駛。據統計，近一年已有36條路線提出停駛申請。

業者大嘆，疫後客運業載客率並未大幅回升，加上雙鐵搶客，營運狀況差路線停駛是必然的。公路局表示，主要是運具重疊、載客量偏低、長期虧損，已協助業者調整運價、補貼徵才因應。

統聯客運1615台北-彰化，因應營運許可證屆期，6日起停駛；另統聯客運經營的市區公車706B桃園機場-桃園火車站，也申請不續營，原公告6月25日起停駛，不過主管機關協調續開中。統聯表示，1615台北-彰化路線今年2月26日營運許可已到期，因搭載率低，去年底就提不續營申請。

統聯表示，疫後客運業載客率並未大幅回升，加上高鐵、台鐵搶客，駕駛人力不足，多重因素影響下，沒有營運價值的就會盤點申請停駛。目前還申請1613台北-屏東路線停駛，待主管機關核定。

此外，和欣客運7502嘉義-高雄也因長期載客率低，疫後運量未回升，公告自本月27日0時起停止營運。國光客運、首都客運聯營1880路線「宜蘭-基隆」也於本月2日起，宜蘭端動線縮駛至「礁溪轉運站」。光華巴士553線南港車站-金龍寺公車，已公告7月1日起試辦路線停駛。

公路局指出，近一年來有36條路線提出停駛申請，其中19條評估後均為可整併替代或轉型為幸福巴士，已同意停駛；今年下半年有2條路線，包括員林客運6724、東台灣客運8132申請停駛，預計也轉型為幸福巴士，目前審核中。

公路局說，業者申請停駛主因多為與其他運具重疊、載客量偏低，導致長期虧損，已逐條審慎評估需求及研擬優化方案，如確認載客較無效率，或有替代轉乘方案方即同意停駛，兼顧業者營運成本及民行需求。

客運業 國道客運 公車

延伸閱讀

客運公車停駛潮 公路局：運具重疊、載客量偏低

6月起又一波客運停駛潮！ 近1年36條路線申請停開

日本山手線故障首班車即停駛 速食店員道歉「同事趕不及上班」

台北北迴線中斷 晚間6時列車運行班次調整1次看

相關新聞

首颱「蝴蝶」成颱仍有變數 估周四起影響台灣天氣

中央氣象署表示，本周前半段，各地都是白天高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態為主，西半部高溫上看卅四度，不過值得注意的是，目...

加油要快！下周每公升汽油漲0.2元、柴油漲0.3元

因國際油價上揚，中油啟動平穩措施，國內下周即6月9日零時起，每公升汽油調漲0.2元，柴油漲0,3元，想省小錢的駕駛人可以在油價...

妙齡女愛健走咳出50元大小血痰 竟罹罕病肺動脈高壓

33歲吳小姐平時喜歡健行，4年前開始出現體力變差，走不到半層樓就氣喘不止，外出常跟不上家人腳步，甚至咳出50元硬幣大小「...

人才問題比護理嚴重！公衛師缺考率達2成 執登率僅1成4

在《公共衛生師法》施行屆滿五周年之際，台北市公共衛生師公會今舉辦論壇，聚焦公衛師職涯發展與制度設計，並呼籲政府推動「公職...

首颱「蝴蝶」是否成颱仍有變數 周四起影響

中央氣象署表示，本周三前各地都是白天高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態，西半部高溫上看卅四度。

差點死在手術台 罕病單親母扶養2幼女：認真活著真好

病友翊安多年前確診罹患罕見疾病「合併蛋白質S缺乏症」，該疾病特徵為病友四肢等處易發生血栓，嚴重時恐致命，目前尚無治癒方式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。