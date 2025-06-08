載客率低 近1年36線客運申請停駛

客運業經營困境未解，本月起再現一波停駛潮，包括統聯客運1615台北到彰化、和欣客運7502嘉義至高雄等，另3條市區公車也打算停駛。據統計，近一年已有36條路線提出停駛申請。

業者大嘆，疫後客運業載客率並未大幅回升，加上雙鐵搶客，營運狀況差路線停駛是必然的。公路局表示，主要是運具重疊、載客量偏低、長期虧損，已協助業者調整運價、補貼徵才因應。

統聯客運1615台北-彰化，因應營運許可證屆期，6日起停駛；另統聯客運經營的市區公車706B桃園機場-桃園火車站，也申請不續營，原公告6月25日起停駛，不過主管機關協調續開中。統聯表示，1615台北-彰化路線今年2月26日營運許可已到期，因搭載率低，去年底就提不續營申請。

統聯表示，疫後客運業載客率並未大幅回升，加上高鐵、台鐵搶客，駕駛人力不足，多重因素影響下，沒有營運價值的就會盤點申請停駛。目前還申請1613台北-屏東路線停駛，待主管機關核定。

此外，和欣客運7502嘉義-高雄也因長期載客率低，疫後運量未回升，公告自本月27日0時起停止營運。國光客運、首都客運聯營1880路線「宜蘭-基隆」也於本月2日起，宜蘭端動線縮駛至「礁溪轉運站」。光華巴士553線南港車站-金龍寺公車，已公告7月1日起試辦路線停駛。

公路局指出，近一年來有36條路線提出停駛申請，其中19條評估後均為可整併替代或轉型為幸福巴士，已同意停駛；今年下半年有2條路線，包括員林客運6724、東台灣客運8132申請停駛，預計也轉型為幸福巴士，目前審核中。

公路局說，業者申請停駛主因多為與其他運具重疊、載客量偏低，導致長期虧損，已逐條審慎評估需求及研擬優化方案，如確認載客較無效率，或有替代轉乘方案方即同意停駛，兼顧業者營運成本及民行需求。