豐藝館舉辦「陳銀輝藝術紀念展」 茶會開啟時光長廊大門

豐邑集團豐藝館7日舉辦重量級展覽「陳銀輝藝術紀念展」茶會。展覽不僅展出台灣戰後重要藝術家陳銀輝的經典創作，更首度以五感沉浸式設計，打造一座能「聽見、嗅聞、觸摸與品味」的藝術時光長廊，引領觀眾穿越畫布與時間，走入藝術家鮮為人知的生命與創作軌跡。

此次展覽透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺五感交織，讓觀眾進入藝術的深層體驗。展場中首度公開播放經多次訪談陳銀輝夫人楊淑貞所剪輯而成的紀錄片，她娓娓道出陳銀輝對色彩的執著、對人生的凝視，及創作背後蘊含的情感與時代氛圍。

展覽亦展出多幅豐藝館珍藏的重要畫作，包括2021年與國立台灣美術館合作展出的主視覺畫作《夏特古韻》，該畫作象徵著藝術成就的高度與情感的深度，如今已由豐藝館永久典藏。

豐邑集團為少數長期投入藝術策展的建設企業之一，致力於透過「豐藝館」建立專業策展平台，不僅舉辦展覽，更長期累積每次策展的文化內容，深耕住戶與城市文化之發展，為品牌注入深厚的人文底蘊。

展覽同時承載著藝術教育與傳承的精神。豐邑集團總經理邱崇喆說，陳銀輝一生投入藝術創作與教學，是台灣師範體系中深具影響力的藝術教育推手，並慷慨捐出退休金400萬元設立「陳銀輝教授油畫創作獎學金」，鼓勵年輕創作者持續耕耘。

邱崇喆表示，這與浩恩基金會長期推動藝術文化的宗旨相契，體現教育是知識傳遞，也是文化的薪火延續。

茶會現場，特別邀請陳銀輝的愛徒、知名藝術家蘇憲法到場，分享與恩師之間的情誼與藝術精神的延續。同時，豐謙建設（5523）總經理劉瑞麟攜手音樂家李承宗，以手風琴現場即興演奏，更讓旋律與畫作交織，帶領觀眾沉浸藝術的詩意世界。