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買菜用掉20個塑膠袋 彭啓明曝：6月底提減袋目標方案

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2025世界環境日「減塑生活」親子園遊會今天上午11時在台中文心森林公園熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
2025世界環境日「減塑生活」親子園遊會今天上午11時在台中文心森林公園熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

環境部長彭啓明今天在台中說，現在減塑最大挑戰，「買個菜要用掉20個塑膠袋」，累積起來很可觀，建議民眾扭轉「慣性」減塑。環境部6月底將提出一次用產品減量目標草案，鼓勵業者自主不提供，2030年市場自備袋或付費取得，2035年全面限用、付費取得目標。

彭啓明到今天上午11時，參加在台中登場的世界環境日「減塑生活」親子園遊會。

彭啓明說，台灣民眾自帶環保杯連的減塑成果，獲日本官員讚賞，但減塑仍面臨挑戰，例如年初推動旅宿業禁供「六小品」牙膏、牙刷等一次性備品，遭受到前所未有「慣性」反彈，因為大家不大習慣，經推動現已明顯接受，現在獲得9成民支持，用塑量明顯減少。

彭啓明指出，台灣今年實施一次用旅宿用品限制使用，，但仍不足，尤其針對市場塑膠袋問題，也希望在草案中配合8月國際塑膠公約，訂定2030、2035年的塑膠減量方式與目標。

彭啓明認為，現在最大挑戰，市場等處提供塑膠袋，多為免費，民眾上市場，使用環保袋不多，減塑習慣也未養成，「買個菜要用掉20個塑膠袋」，累積起來就很可觀，正確二大行動方案就是，一、能少用就少用；二、 購物時自備塑膠回收產品製成的環保袋，支持循環經濟。雖然改變慣性很難，但有願就有力，一起來減塑。

彭啓明說明，一次用產品減量目標草案方向主要是減少塑膠袋使用量，找出替代或限量方法，除了鼓勵不主動，另有以租代買、循環獎勵等，養成減塑習慣，透過市場機制、獎勵、替代性產品來推行，希望一點一滴改變大家用塑慣性，地球才有可能更好。

環境部長彭啟明（左二）參觀高雄市環保局在世界環境日「減塑生活」親子園遊會設置的響應惜食攤位。記者趙容萱／攝影
環境部長彭啟明（左二）參觀高雄市環保局在世界環境日「減塑生活」親子園遊會設置的響應惜食攤位。記者趙容萱／攝影

彭啓明 塑膠袋

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