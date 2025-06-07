買菜用掉20個塑膠袋 彭啓明曝：6月底提減袋目標方案

環境部長彭啓明今天在台中說，現在減塑最大挑戰，「買個菜要用掉20個塑膠袋」，累積起來很可觀，建議民眾扭轉「慣性」減塑。環境部6月底將提出一次用產品減量目標草案，鼓勵業者自主不提供，2030年市場自備袋或付費取得，2035年全面限用、付費取得目標。

彭啓明到今天上午11時，參加在台中登場的世界環境日「減塑生活」親子園遊會。

彭啓明說，台灣民眾自帶環保杯連的減塑成果，獲日本官員讚賞，但減塑仍面臨挑戰，例如年初推動旅宿業禁供「六小品」牙膏、牙刷等一次性備品，遭受到前所未有「慣性」反彈，因為大家不大習慣，經推動現已明顯接受，現在獲得9成民支持，用塑量明顯減少。

彭啓明指出，台灣今年實施一次用旅宿用品限制使用，，但仍不足，尤其針對市場塑膠袋問題，也希望在草案中配合8月國際塑膠公約，訂定2030、2035年的塑膠減量方式與目標。

彭啓明認為，現在最大挑戰，市場等處提供塑膠袋，多為免費，民眾上市場，使用環保袋不多，減塑習慣也未養成，「買個菜要用掉20個塑膠袋」，累積起來就很可觀，正確二大行動方案就是，一、能少用就少用；二、 購物時自備塑膠回收產品製成的環保袋，支持循環經濟。雖然改變慣性很難，但有願就有力，一起來減塑。