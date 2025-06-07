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美女與野獸真人版電影交響音樂會 7月登場

中央社／ 台北7日電

迪士尼第30部動畫長片「美女與野獸」除了音樂獲得奧斯卡金像獎殊榮之外，這也是首部被提名為奧斯卡最佳影片的動畫片。今年7月台灣將舉行美女與野獸真人版電影交響音樂會，重溫美好回憶。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，「美女與野獸」真人版電影交響音樂會將保留主角艾瑪．華森、路克．伊凡斯、艾瑪．湯普遜等眾星的原聲對白與歌唱，搭配交響樂團現場同步演出配樂，邀請所有迪士尼粉絲跟著貝兒踏上救父之途，和野獸、燭台盧米亞、時鐘管家與茶壺太太見證真愛魔法的降臨。

動畫「美女與野獸」由電影配樂家亞倫．孟肯（Alan Menken）以百老匯音樂劇形式，針對故事情節量身打造歌曲與配樂。該片於1992年以「Beauty andthe Beast」、「Be Our Guest」、「Belle」同時被提名為奧斯卡最佳原創歌曲，並一舉勇奪「最佳原創配樂」和「最佳原創歌曲」。

2017年真人版電影再度力邀亞倫．孟肯操刀，加入貝兒訴說往日情懷的「How Does A Moment LastForever」、野獸感慨追尋真愛歷經心碎、寂寞與犧牲的「Evermore」等。音樂會將於7月19日在台中國家歌劇院，7月20日於台南文化中心，7月22日在台北國家音樂廳。音樂會將由鄭立彬指揮國台交演出。

音樂會 電影 動畫

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