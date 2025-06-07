陳普「自造自然」開展 都市內見奇幻叢林

曾為台南文博會打造熱門IP「巷仔Niau（貓）」的藝術家陳普，今天起推出「自造自然」展，結合發展數年的IP「黑青」，讓展場如奇幻叢林，觀眾還能測算屬於自己的「黑青」圖像與個性。

陳普今天為媒體導覽，他表示，他一直認為每個人都是1個生態系，在建立一套自我系統後便能成長。對應到創作來說，有些人喜歡音樂、文字或是影像，都可以自成生生不息的生態系，尤其在AI工具協助下，每個人都能是一個很棒的創作者。

「自造自然—超越有機的共生」（Nature andArtificial Natures: Symbiosis Beyond the Organic）今天開展，展場以2區域組成，1區域展示多組數位互動作品，1區域為沉浸影像展。在多組互動作品展區以多種植物妝點，讓人如走進叢林生態之中。

陳普說，展中可見數位藝術、融合植物的創作等，像是一個大型實驗室，誕生許多創造性生物，自己較為熟悉植物與生物歷史，在展中他以此角度切入，希望讓每個人感受到每人都能成為很棒的創作者。

像是展中設有AI生成互動區，只要按下按鈕，便可讓AI隨機測算自己像是哪款「黑青」角色，個性又是如何。「黑青」系列為陳普自2010年發展至今IP，常見為黑色及螢光綠色組成的小怪獸圖樣，長年間陸續發展出百款以上。

互動展區中，還有體感裝置「聲波花」，引導觀眾參與虛擬植物的創造過程，邀請觀眾重新思考人與自然的關係。沉浸式展區部分，則可在不同風格影像變換中體驗生命、生態形塑過程，從中還可見台灣生態攝影師金磊、鄭鼎拍攝的藍鯨與大翅鯨影像，以實際比例重現，如置身深海中。

「自造自然—超越有機的共生」未來生態藝術光影展今天起於台北101大樓內双融域AMBI SPACE ONE展出至23日。