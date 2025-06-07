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台鐵公司化里程碑 前董座杜微出書揭秘辛
台鐵前董事長杜微今年初退休，他今天（7日）舉行新書《台鐵之戀》發表會，書中揭露當年台鐵工會為了抗議政府強推台鐵公司化草案，發動「五一不加班」行動，導致當日台鐵停駛，旅客被迫轉搭「類火車」的秘辛。書中透露，在台鐵與工會紅眼協商下，雙方在5月18日舉行秘密會議，並達成初步共識，樹立台鐵走向公司化的里程碑。
本書中的章節「紅眼會議與518密約」，回顧2022年五一勞動節，台灣鐵路工會為了抗議政府強推台鐵公司化草案，發動「五一不加班」行動，導致當日台鐵停駛，旅客被迫轉搭「類火車」。該事件讓交通部和行政院壓力不小，交通部更提出的「類火車」接駁疏運，卻遭外界諷刺。
杜微表示，當時台鐵局與工會在各種溝通和協調之下，讓工會了解到台鐵公司化的走向，雙方對公司化未來經營的利基都有初步共識，因為是在5月18日舉行的秘密會議，所以叫「518密約」，當天開會開到大半夜，但這場紅眼會議讓工會了解公司化走向，達到初步共識，而這也是台鐵公司化的里程碑。
杜微也說，40年工作生涯都待在台鐵，最喜歡的車種是有「蒸氣女王」稱號的CT270型蒸汽機車；最喜歡的台鐵便當是爌肉便當。
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