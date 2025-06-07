急診量能無虞 陳時中：新冠高峰若上修至30萬應可因應

新冠疫情進入流行期，並且衛福部預估最快在6月底達到高峰，屆時恐高達每周20萬人次就診；台北市醫師職業工會示警，端午連假後恐怕再現，春節後的急診塞床地獄。行政院政務委員陳時中說，就算新冠就診數高達30萬人次，急診應可因應，目前數據來看尚可控制。

陳時中說，行政院院長卓榮泰三周前已經關切新冠疫情發展，並且衛福部做好準備，而不論是疾管署還是醫事司面對新冠的防疫經驗仍在。新冠疫苗仍有300萬餘劑庫存，快篩以及抗病毒藥物都充足，目前關注重點在於醫療量能。

根據疾管署截至6月3日統計，藥物庫存部分，瑞德西韋上有19.8萬劑、倍拉維42.7萬人份、莫納皮拉韋8077人份、XOCOVA（舒冠效）4975人份，且仍有開口合約可叫貨。陳時中坦言，快篩總量雖然不缺，但是前兩周一度出現分配不均，已經協調解決可以穩地供應；目前抗病毒藥物使用率約為28%。

陳時中指出，今年過年後急診壅塞，受到諾羅病毒影響腹瀉就診多，以及流感，當時單周就診人次達48萬，最嚴重時後床病人高達2400人。目前疾管署預估這波新冠疫情高峰約20萬人次，就算再上升到25萬、30萬人次仍比上次少，加上本波疫情重症比率較低，衛福部已經啟動分流計畫，預期急診量能上可負荷。現在待床病人數約為1500至1600人，以設定2000人作為警戒值。