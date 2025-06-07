快訊

想分擔家計…2女大生淪柬埔寨豬仔近3個月 今晚平安獲救返台

天天喝1杯？研究揭年輕人腸癌激增元凶 這飲食習慣成「隱形殺手」

彰化30位校長恐異動 遭控性侵的校長也回鍋？教育處回應

聽新聞
0:00 / 0:00

急診量能無虞 陳時中：新冠高峰若上修至30萬應可因應

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
新冠疫情進入流行期，並且衛福部預估最快在6月底達到高峰，屆時恐高達每周20萬人次就診，行政院政務委員陳時中說，就算新冠就診數高達30萬人次，急診應可因應，目前數據來看尚可控制。本報資料照片
新冠疫情進入流行期，並且衛福部預估最快在6月底達到高峰，屆時恐高達每周20萬人次就診，行政院政務委員陳時中說，就算新冠就診數高達30萬人次，急診應可因應，目前數據來看尚可控制。本報資料照片

新冠疫情進入流行期，並且衛福部預估最快在6月底達到高峰，屆時恐高達每周20萬人次就診；台北市醫師職業工會示警，端午連假後恐怕再現，春節後的急診塞床地獄。行政院政務委員陳時中說，就算新冠就診數高達30萬人次，急診應可因應，目前數據來看尚可控制。

陳時中說，行政院院長卓榮泰三周前已經關切新冠疫情發展，並且衛福部做好準備，而不論是疾管署還是醫事司面對新冠的防疫經驗仍在。新冠疫苗仍有300萬餘劑庫存，快篩以及抗病毒藥物都充足，目前關注重點在於醫療量能。

根據疾管署截至6月3日統計，藥物庫存部分，瑞德西韋上有19.8萬劑、倍拉維42.7萬人份、莫納皮拉韋8077人份、XOCOVA（舒冠效）4975人份，且仍有開口合約可叫貨。陳時中坦言，快篩總量雖然不缺，但是前兩周一度出現分配不均，已經協調解決可以穩地供應；目前抗病毒藥物使用率約為28%。

陳時中指出，今年過年後急診壅塞，受到諾羅病毒影響腹瀉就診多，以及流感，當時單周就診人次達48萬，最嚴重時後床病人高達2400人。目前疾管署預估這波新冠疫情高峰約20萬人次，就算再上升到25萬、30萬人次仍比上次少，加上本波疫情重症比率較低，衛福部已經啟動分流計畫，預期急診量能上可負荷。現在待床病人數約為1500至1600人，以設定2000人作為警戒值。

陳時中 諾羅病毒 疫情

延伸閱讀

陳時中：健保有4壓力籲支出應提升 癌篩檢出者推專案管理

COVID疫情升醫憂急診又塞 陳時中：應能安然度過

人才問題比護理嚴重！公衛師缺考率達2成 執登率僅1成4

女星批急診態度差惹議 Cheap：就缺人了 除非快死「是在叫什麼」

相關新聞

首颱「蝴蝶」成颱仍有變數 估周四起影響台灣天氣

中央氣象署表示，本周前半段，各地都是白天高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態為主，西半部高溫上看卅四度，不過值得注意的是，目...

加油要快！下周每公升汽油漲0.2元、柴油漲0.3元

因國際油價上揚，中油啟動平穩措施，國內下周即6月9日零時起，每公升汽油調漲0.2元，柴油漲0,3元，想省小錢的駕駛人可以在油價...

妙齡女愛健走咳出50元大小血痰 竟罹罕病肺動脈高壓

33歲吳小姐平時喜歡健行，4年前開始出現體力變差，走不到半層樓就氣喘不止，外出常跟不上家人腳步，甚至咳出50元硬幣大小「...

人才問題比護理嚴重！公衛師缺考率達2成 執登率僅1成4

在《公共衛生師法》施行屆滿五周年之際，台北市公共衛生師公會今舉辦論壇，聚焦公衛師職涯發展與制度設計，並呼籲政府推動「公職...

差點死在手術台 罕病單親母扶養2幼女：認真活著真好

病友翊安多年前確診罹患罕見疾病「合併蛋白質S缺乏症」，該疾病特徵為病友四肢等處易發生血栓，嚴重時恐致命，目前尚無治癒方式...

客運公車停駛潮 公路局：運具重疊、載客量偏低

統聯客運1615台北-彰化路線昨起停駛，而和欣客運7502嘉義-高雄路線擬月底停開。交通部公路局今天表示，近1年有36條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。