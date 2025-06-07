客運公車停駛潮 公路局：運具重疊、載客量偏低

統聯客運1615台北-彰化路線昨起停駛，而和欣客運7502嘉義-高雄路線擬月底停開。交通部公路局今天表示，近1年有36條路線申請停駛，多與其他運具重疊、載客量偏低，導致長期虧損。

國道客運在台鐵、高鐵夾擊下旅客流失，對於傳出客運、市區公車停駛潮，公路局透過書面回覆說明，近一年來有36條路線提出停駛申請，其中19條路線經評估後，均為可整併替代或轉型為幸福巴士，因此同意停駛，而今年下半年有2條路線員林客運6724、東台灣客運8132申請停駛，預計轉型為幸福巴士，目前正在審核中。

針對業者申請停駛主因，公路局分析，多與其他運具重疊、載客量偏低，導致長期虧損，公路局對申請停開路線皆逐條審慎評估需求及研擬優化方案，若確認載客較無效率或還有其它替代轉乘方案，將同意停駛。

有關6月起停駛或調整6條路線，公路局表示，1615台北-彰化、7502嘉義-高雄2條路線已整併替代，各訂於6月6日、6月27日停駛，而1880宜蘭（羅東、宜蘭、礁溪）-基隆火車站路線，是縮駛營運礁溪至基隆主要乘車區間，其餘706B、553、通勤18等3條路線為市區公車。

不過，客運駕駛缺工長期未解，也成為業者經營一大挑戰，光是根據公路局5月最新統計，轄管公路客運駕駛缺員數716人，加上地方政府轄管市區客運駕駛缺員數1565人，合計2281人。

為協助客運業者招募駕駛，公路局表示，已修正「交通部公路局公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案補助作業要點」，延長補助至115年2月28日，另規劃提供新進駕駛在取得駕照空窗期生活津貼補助。

公路局表示，為合理反映業者經營成本，改善營運環境，交通部已分別在112年5月及113年5月核定調升一般公路客運與國道客運運價，透過運價反映要求提升駕駛薪資，平均每位駕駛月薪資提升約新台幣5000元，依規定業者每2年可檢討1次運價。

為補充大客車駕駛人力，公路局已向勞動部申請開放畢業僑外生從事中階技術工作的客運駕駛人員工作類別，但勞動部日前預告的修正草案卻因預告期間外界仍有意見，因此這部分決定暫緩。

公路局表示，仍期望可以開放，以紓解駕駛人力，若能順利通過，將可挹注部分駕駛人力，經統計僑外生具國內普通小客車駕照2年以上者約有1000餘人。

公路局指出，將持續輔導公路客運業者調整優化路線、聯合排班、檢討離峰無效率班次，以及推動TPASS相關優惠措施，以促進客運業者開源節流，降低駕駛需求及改善營運環境。