陳時中：健保有4壓力籲支出應提升 癌篩檢出者推專案管理

健保制度今年起實施「個別總額新制」，同時新增平均點值保障0.95元，引發各界關注其財務承受力。行政院政務委員陳時中指出，健保當前正面臨四大壓力，包括高齡化、人口紅利減少、新藥高科技需求，以及擴大的癌症篩檢政策，他呼籲「明年醫藥費用應該上升多一點」，並推動癌症檢出者專案管理，以降低長期支出。

隨著台灣2020年起人口負成長，進入「生不如死」的時代，健保的財務壓力也隨之增加。陳時中表示，出生人口持續下滑，代表相對健康、健保利用率低的年輕健保繳費人數減少；與此同時，65歲以上長者已占全體人口兩成，卻使用了約三分之二的醫療資源，導致健保收支結構持續惡化。

除了人口結構變化，醫療科技的進步也成為健保開支成長的來源之一。陳時中指出，很多患有難治疾病的病患，把新藥、新科技等昂貴治療手段視為生命的最後一根稻草；若是健保沒有收載給付，民眾無力負擔反而尋求偏方，可能是無效治療或是詐騙等，沒有良好效果，甚至導致需要額外治療，更可能墊高健保支出，「政府應該提供『浮木』照顧這類患者」。

不僅如此，賴清德總統上任後，積極推動「健康台灣」，其中2030年癌症標準化死亡率降低三分之一是核心目標，為此今年起擴大多項公費癌症篩檢，如肺癌的低劑量電腦斷層、大腸癌的糞便潛血、乳房攝影檢查、子宮抹片等；篩檢預算金額從原本28億元，一下增加40億元，變成68億元。

陳時中說，早期發現早期治療，長遠來看絕對是替國家財政省錢，但發現疾病也要治療，短期會讓醫療支出大增。因此明年的健保費用應該上升多點，主張針對癌症檢出者採專案管理，納入飲食與健康管理措施，透過個案管理方式給付，而非僅限於醫療治療本身。

健保署日前公布明年健保總成長範圍，低推估為成長率2.942%、總額9644.1億元，高推估則是為5.5%、9883.1億元，最終總額範圍仍待國發會審查，並且再交由健保會協商討論。

然而，健保總額已經連續兩年採取高推估；若採高推估，屆時年底安全準備會低於1個月水準，恐調漲保費。只是衛福部長邱泰源日前承諾「基本上不會調高保費」。陳時中說，保費調整與否還需要健保會討論同意，邱泰源展現顧健康也要顧荷包的態度，但是後續還需要經過健保會中各方代表討論，目前還不能確定結果。