快訊

彭佳慧攻蛋開唱 媽祖神像坐鎮觀眾席！背後驚人來歷曝光

獨／連請多日…學習歷程檔案不實高中生 現身畢業典禮

首颱「蝴蝶」生成仍有變數 估下周這日起影響台灣

陳時中：健保有4壓力籲支出應提升 癌篩檢出者推專案管理

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
行政院政務委員陳時中（圖左），出席公共衛生師法通過五周年論壇活動後受訪談論健保議題。圖右為台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏。記者李青縈／攝影
行政院政務委員陳時中（圖左），出席公共衛生師法通過五周年論壇活動後受訪談論健保議題。圖右為台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏。記者李青縈／攝影

健保制度今年起實施「個別總額新制」，同時新增平均點值保障0.95元，引發各界關注其財務承受力。行政院政務委員陳時中指出，健保當前正面臨四大壓力，包括高齡化、人口紅利減少、新藥高科技需求，以及擴大的癌症篩檢政策，他呼籲「明年醫藥費用應該上升多一點」，並推動癌症檢出者專案管理，以降低長期支出。

隨著台灣2020年起人口負成長，進入「生不如死」的時代，健保的財務壓力也隨之增加。陳時中表示，出生人口持續下滑，代表相對健康、健保利用率低的年輕健保繳費人數減少；與此同時，65歲以上長者已占全體人口兩成，卻使用了約三分之二的醫療資源，導致健保收支結構持續惡化。

除了人口結構變化，醫療科技的進步也成為健保開支成長的來源之一。陳時中指出，很多患有難治疾病的病患，把新藥、新科技等昂貴治療手段視為生命的最後一根稻草；若是健保沒有收載給付，民眾無力負擔反而尋求偏方，可能是無效治療或是詐騙等，沒有良好效果，甚至導致需要額外治療，更可能墊高健保支出，「政府應該提供『浮木』照顧這類患者」。

不僅如此，賴清德總統上任後，積極推動「健康台灣」，其中2030年癌症標準化死亡率降低三分之一是核心目標，為此今年起擴大多項公費癌症篩檢，如肺癌的低劑量電腦斷層、大腸癌的糞便潛血、乳房攝影檢查、子宮抹片等；篩檢預算金額從原本28億元，一下增加40億元，變成68億元。

陳時中說，早期發現早期治療，長遠來看絕對是替國家財政省錢，但發現疾病也要治療，短期會讓醫療支出大增。因此明年的健保費用應該上升多點，主張針對癌症檢出者採專案管理，納入飲食與健康管理措施，透過個案管理方式給付，而非僅限於醫療治療本身。

健保署日前公布明年健保總成長範圍，低推估為成長率2.942%、總額9644.1億元，高推估則是為5.5%、9883.1億元，最終總額範圍仍待國發會審查，並且再交由健保會協商討論。

然而，健保總額已經連續兩年採取高推估；若採高推估，屆時年底安全準備會低於1個月水準，恐調漲保費。只是衛福部長邱泰源日前承諾「基本上不會調高保費」。陳時中說，保費調整與否還需要健保會討論同意，邱泰源展現顧健康也要顧荷包的態度，但是後續還需要經過健保會中各方代表討論，目前還不能確定結果。

陳時中 癌症 健保總額

延伸閱讀

COVID疫情升醫憂急診又塞 陳時中：應能安然度過

人才荒比護理嚴重！公衛師缺考率達2成 執登率僅1成4

新冠爆發缺快篩 邱泰源：6月中一定買得到

上周為快篩鋪貨慢道歉 邱泰源今天改口：是展現同理心

相關新聞

首颱「蝴蝶」成颱仍有變數 估周四起影響台灣天氣

中央氣象署表示，本周前半段，各地都是白天高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態為主，西半部高溫上看卅四度，不過值得注意的是，目...

加油要快！下周每公升汽油漲0.2元、柴油漲0.3元

因國際油價上揚，中油啟動平穩措施，國內下周即6月9日零時起，每公升汽油調漲0.2元，柴油漲0,3元，想省小錢的駕駛人可以在油價...

妙齡女愛健走咳出50元大小血痰 竟罹罕病肺動脈高壓

33歲吳小姐平時喜歡健行，4年前開始出現體力變差，走不到半層樓就氣喘不止，外出常跟不上家人腳步，甚至咳出50元硬幣大小「...

人才問題比護理嚴重！公衛師缺考率達2成 執登率僅1成4

在《公共衛生師法》施行屆滿五周年之際，台北市公共衛生師公會今舉辦論壇，聚焦公衛師職涯發展與制度設計，並呼籲政府推動「公職...

差點死在手術台 罕病單親母扶養2幼女：認真活著真好

病友翊安多年前確診罹患罕見疾病「合併蛋白質S缺乏症」，該疾病特徵為病友四肢等處易發生血栓，嚴重時恐致命，目前尚無治癒方式...

急診量能無虞 陳時中：新冠高峰若上修至30萬應可因應

新冠疫情進入流行期，並且衛福部預估最快在6月底達到高峰，屆時恐高達每周20萬人次就診；台北市醫師職業工會示警，端午連假後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。