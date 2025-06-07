世界食安日 食藥署長：讓科學走入人心成為飲食準則

今天是「世界食品安全日」，世界衛生組織與聯合國糧食及農業組織將主題定為「食品安全：科學在行動中」。衛福部食藥署長姜至剛說，過去10年，台灣經歷多起食安風暴，包括2011年塑化劑事件、2013年毒澱粉風波、2014年劣油事件等，對社會造成衝擊，食安風險無法歸零，但食藥署以風險評估為本，修訂相關規定，強化邊境抽驗比率等，提升管理效率，「盼讓國人都能安心。」

姜至剛說，食安事件對社會造成衝擊，同時喚醒全民對食品安全高度關注，作為食品安全政策主管機關，食藥署必須以國際倡議為指南，強化風險評估、風險管理、風險溝通三大環節，讓科學不僅是理論，而是可落實、可信賴的食安保障。食品安全第一步，是正確辨認風險，面對食品中可能存在的物理、化學及生物性危害。

食藥署已建立風險評估體系，引入毒理學、營養學、食品科學等專業人才，針對高風險物質持續評估。姜至剛表示，以塑化劑試驗為例，違法物質被添加在起雲劑、果汁、營養補充品中，導致民眾長期暴露於前在癌症、內分泌疾病風險中，事件爆發後，專家迅速啟動毒性分析，攝入量模擬與健康風險模型，提供行政單位決策依據，「讓管理不流於憑空臆測。」

「風險管理將是將風險評估資訊，轉換為有效政策關鍵。」姜至剛舉例，台灣歷經劣質油品事件後，食藥署已全面檢討管理制度，推動「食品追溯追蹤系統」，強化原料來源登錄、業者查核與稽查密度，「食安風險無法完全歸零，須透過制度性控管，降低發生機率與衝擊範圍。」

姜至剛表示，如今從農場到餐桌，政府都設有監管點、標準規範，並以科學為本持續更新，修訂「食品中重金屬限量標準」與「加工食品中亞硝酸鹽含量規範」等；面對進口食品潛在風險，食藥署強化邊境抽驗比率，導入人工智慧（AI）分析，偵測異常風險商品，提升整體精準管理效率。

「讓科學走入人心，才能建立社會信任。」姜至剛表示，風險溝通常被忽略，也是最難執行環節，科學可以告訴專家事實真相，但民眾如何理解與接受，需更細膩對話、說明，食藥署推動多項政策溝通策略，設置「食品藥物消費者專區」、「食品製造業智能客服」，並以社群媒體易懂圖文，化繁為簡，並透過活動，讓科學變成民眾日常飲食中可依循準則。

姜至剛說，食品安全推動不可能一蹴可幾，它是一場全民參與的長期工程。今年國際組織與提出主題「食品安全：科學在行動中」，正是提醒我們，唯有讓科學走出實驗室、落實在制度中、融入在溝通裡，才能真正實現全民信賴的食品安全體系。食藥署將持續與國際接軌，以風險分析為核心，以民眾健康為目標，建構更科學、透明，且具韌性的食安制度。