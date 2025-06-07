快訊

彭佳慧攻蛋開唱 媽祖神像坐鎮觀眾席！背後驚人來歷曝光

獨／連請多日…學習歷程檔案不實高中生 現身畢業典禮

首颱「蝴蝶」生成仍有變數 估下周這日起影響台灣

全台唯一空拍賽！飛閱台灣攝影獎徵件 尋找下1個齊柏林

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件起跑。圖／看見．齊柏林基金會提供
第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件起跑。圖／看見．齊柏林基金會提供

致敬已故知名導演齊柏林，第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件起跑！徵件自齊柏林導演離開的日子、6月10日啟動，象徵拾起他遺落的火把，並升級為「影像故事」，為全台唯一空拍競賽，用影像共續土地記憶，尋找下一個齊柏林。

看見．齊柏林基金會攜手慈濟基金會、全家便利商店舉辦第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」將於6月10日徵件，今在慈濟台中分會舉辦啟動儀式，邀基金會董事、齊柏林之子齊廷洹、慈濟基金會執行長顏博文、中華電信副總經理梁冠雄等人揭開序幕。

全台第一個靜態空拍攝影比賽「齊柏林飛閱台灣攝影獎」，完整基金會「尋找下一個齊柏林」拼圖，成為土地變遷的最佳見證。

看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，去年首屆徵件主題「地景紀實」，很榮幸收到來自全台各地共3683件空拍影像，期盼今年第二屆將升級為「影像故事」，讓有多空拍愛好者一起飛閱台灣，刻劃更多美麗的故事，也帶我們看見更多環境傷痕，改變的行動可以一直走下去。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，第一屆空拍作品令人驚豔，不僅看見土地之美，也直視土地承受的苦；今年全台多處靜思堂及校園陸續展出第一屆得獎作品，並結合講座，邀請評審及得獎者深入分享空拍攝影背後的理念與觀察。

全家便利商店表示，全家一直以來與看見．齊柏林基金會共同推動環境教育，也致力用企業影響力推動改變。

主辦單位表示，本屆攝影獎感謝中華電信技術贊助，透過hicloud S3雲端儲存服務，以科技守護影像記憶。徵件至8月11日，詳情見活動官網：https://2025aerialaward.chipolin.org

第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件啟動儀式，出動空拍機。圖／看見．齊柏林基金會提供
第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件啟動儀式，出動空拍機。圖／看見．齊柏林基金會提供

空拍 柏林 攝影比賽

延伸閱讀

齊柏林飛閱台灣攝影獎10日起徵件 影像刻劃故事

美國關稅政策、景氣影響 罕病基金會第一季捐款少四成

台中海線最大地主竟是「彰化縣府」！13年賣地20公頃 議員籲市府合作

法海洋公園關閉數月 「虎鯨、海豚困廢池」末日空拍畫面令人心碎

相關新聞

首颱「蝴蝶」成颱仍有變數 估周四起影響台灣天氣

中央氣象署表示，本周前半段，各地都是白天高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態為主，西半部高溫上看卅四度，不過值得注意的是，目...

加油要快！下周每公升汽油漲0.2元、柴油漲0.3元

因國際油價上揚，中油啟動平穩措施，國內下周即6月9日零時起，每公升汽油調漲0.2元，柴油漲0,3元，想省小錢的駕駛人可以在油價...

妙齡女愛健走咳出50元大小血痰 竟罹罕病肺動脈高壓

33歲吳小姐平時喜歡健行，4年前開始出現體力變差，走不到半層樓就氣喘不止，外出常跟不上家人腳步，甚至咳出50元硬幣大小「...

人才問題比護理嚴重！公衛師缺考率達2成 執登率僅1成4

在《公共衛生師法》施行屆滿五周年之際，台北市公共衛生師公會今舉辦論壇，聚焦公衛師職涯發展與制度設計，並呼籲政府推動「公職...

差點死在手術台 罕病單親母扶養2幼女：認真活著真好

病友翊安多年前確診罹患罕見疾病「合併蛋白質S缺乏症」，該疾病特徵為病友四肢等處易發生血栓，嚴重時恐致命，目前尚無治癒方式...

急診量能無虞 陳時中：新冠高峰若上修至30萬應可因應

新冠疫情進入流行期，並且衛福部預估最快在6月底達到高峰，屆時恐高達每周20萬人次就診；台北市醫師職業工會示警，端午連假後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。