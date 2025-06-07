全台唯一空拍賽！飛閱台灣攝影獎徵件 尋找下1個齊柏林

致敬已故知名導演齊柏林，第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件起跑！徵件自齊柏林導演離開的日子、6月10日啟動，象徵拾起他遺落的火把，並升級為「影像故事」，為全台唯一空拍競賽，用影像共續土地記憶，尋找下一個齊柏林。

看見．齊柏林基金會攜手慈濟基金會、全家便利商店舉辦第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」將於6月10日徵件，今在慈濟台中分會舉辦啟動儀式，邀基金會董事、齊柏林之子齊廷洹、慈濟基金會執行長顏博文、中華電信副總經理梁冠雄等人揭開序幕。

全台第一個靜態空拍攝影比賽「齊柏林飛閱台灣攝影獎」，完整基金會「尋找下一個齊柏林」拼圖，成為土地變遷的最佳見證。

看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，去年首屆徵件主題「地景紀實」，很榮幸收到來自全台各地共3683件空拍影像，期盼今年第二屆將升級為「影像故事」，讓有多空拍愛好者一起飛閱台灣，刻劃更多美麗的故事，也帶我們看見更多環境傷痕，改變的行動可以一直走下去。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，第一屆空拍作品令人驚豔，不僅看見土地之美，也直視土地承受的苦；今年全台多處靜思堂及校園陸續展出第一屆得獎作品，並結合講座，邀請評審及得獎者深入分享空拍攝影背後的理念與觀察。

全家便利商店表示，全家一直以來與看見．齊柏林基金會共同推動環境教育，也致力用企業影響力推動改變。