首颱「蝴蝶」成颱仍有變數 估周四起影響台灣天氣

中央氣象署表示，本周前半段，各地都是白天高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態為主，西半部高溫上看卅四度，不過值得注意的是，目前菲律賓東側有兩個熱帶擾動正在發展中，最快下周增強熱帶性低氣壓，不排除再進一步發展成為今年首颱「蝴蝶」，不過路徑仍有變數，也牽動下周四以後的天氣。

氣象署表示，明天天氣大致和今天類似，都是中午過後容易有午後雷陣雨的天氣型態，其中中部以北、宜花以及其他山區要注意午後雷陣雨，另外中南部沿海地區清晨可能會有局部短暫陣雨。

氣象署表示，下周一白天都是多雲到晴天氣，不過午後雷陣雨區域改變，主要是西半部以及東半部山區可能會有短暫雷陣雨，中南部則要留意局部大雨。

氣象署提到，下周二、周三，台灣整體環境偏東風，東半部、恆春半島會有局部短暫陣雨，各地山區則可能有午後雷陣雨。

值得注意的是，目前菲律賓東側有個熱帶擾動正在發展中，氣象署表示，目前預估這兩個熱帶擾動直到明天以前，系統都還在整合，預估最快下周二增強為熱帶性低氣壓，如果發展起來，就有可能增強為今年首颱「蝴蝶」，不過由於目前各國模式預報看法分歧，再加上還未生成熱帶性低氣壓，後續對台灣的影響，還需再關注。

至於溫度方面，氣象署表示，整體來講，下周三前，全台都是高溫炎熱的天氣，西半部高溫上看卅一至卅四度，東半部卅至卅二度，下周四以後，受到熱帶擾動影響，天氣不確定性很高，如果帶來雨勢，溫度就會下降，