阿里山蒸汽小火車親子遊程開賣 暑假限定要搶要快

嘉義縣政府文化觀光局今年首次攜手阿里山林業鐵路及文化資產管理處、雄獅旅遊，推出暑假限定小火車遊阿里山體驗行程，福森號、栩悅號及檜木列車行程僅販售14趟次，縣長翁章梁今到阿里山森林遊樂區參加宣傳記者會，邀請民眾一起享受出遊。

文觀局表示，今年首次與林鐵處及雄獅旅遊合作，推出暑假限定蒸汽火車頭體驗行程，使用百年蒸汽火車頭搭配福森號、栩悅號及檜木列車的車廂，帶給遊客更豐富的體驗價值，行程只在暑假期間販售，且僅販售14趟次，想要體驗蒸汽火車頭行程要趕快報名。

文觀局指出，遊程路線設計共有14條，天數包括2、3、4日遊，行程內規畫阿里山、沼平與祝山等經典車站搭乘體驗，也串聯多元親子體驗，遊客可依自己喜好安排，即日起在線上開賣，前1000名報名成功者還加贈黃金黑糖米磚一盒與鳳梨口味彈珠汽水一瓶。

遊程活動還有隱藏關卡「小小鐵道迷電子集章活動」，串聯阿里山林鐵沿線17個車站，使用慢遊嘉義Line@參加活動，完成3處電子集章就能獲得限量版「小小鐵道迷」電子證書，前1000名還會印製紙本證書寄給遊客留作紀念，適合親子出遊感受森林鐵道之美。

此外，文觀局也與阿里山生態旅遊協會合作推出十字路車站親子在地導覽，6月9日起開始線上報名 https://reurl.cc/xNMk01，走讀體驗包含手洗愛玉、十字路站巡禮、福森號合影或享用餐盒，從在地人視角，帶領大小朋友認識鐵道文化、山城風情。

林業及自然保育署嘉義分署長李定忠說，阿里山林相多樣，從亞熱帶闊葉林到寒帶針葉林皆可見，阿里山林鐵沿線能欣賞豐富生態風貌，體驗獨特自然魅力；阿里山國家森林遊樂區今年榮獲台灣觀光永續獎肯定，也持續推動阿里山觀光軸帶計畫，盼帶來更優質服務。