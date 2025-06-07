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台灣極危植物長大了 被皇蛾當作食草寫下自然生態新紀錄

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣花樹銀行的皇蛾在琉球暗羅枝葉間爬行。圖／花樹銀行提供
彰化縣花樹銀行的皇蛾在琉球暗羅枝葉間爬行。圖／花樹銀行提供

名列極危（NCR）植物琉球暗羅，原本是蜂類及少數鳳蝶的食草，近日彰化縣花樹銀行創辦人郭俊銀，在園區復育的琉球暗羅植栽上發現5隻皇蛾終齡幼蟲，創下台灣文獻未有的皇蛾選在琉球暗羅產卵孵化新記錄。

花樹銀行創辦人郭俊銀和空中大學博士沈淑惠合作，藉由沈淑惠主持推廣ESG項目的專業，以「播下種子，就有希望。」為核心理念，把花樹銀行打造成為保育台灣瀕危植物、復育昆蟲棲地和建立碳匯基地的生物多樣性復育示範基地，希望花樹銀行成為提供企業具體落實ESG策略的平台。

沈淑惠表示，這不是偶然，是一種生態的選擇與信任，若沒有提供正確的樹種與友善環境，皇蛾不會留下後代，當地政府和企業應更積極合作保護大村鄉的生態環境。

琉球暗羅和近親釋迦、山刺番荔枝同屬番荔枝科植物，2017年台灣維管束植物紅皮書，把琉球暗羅列為NCR（極危）植物。原生地蘭嶼也數量稀少，植物學家野外採集記錄不超過兩次，郭俊銀認為，皇蛾選擇琉球暗羅為寄主植物，這個生態行為代表皇蛾食性選擇的新可能。

「這不是我們讓生物回來，是自然覺得這裡可以信任了。我們只是種下了一棵對的樹，生命就回來了。」郭俊銀表示，園區內琉球暗羅是屏東保種中心與民間企業合作，選定花樹銀行栽種，經過7年培育從40公分長到兩層樓高，連皇蛾都選擇與瀕危樹木共生。

郭俊銀又表示，這項發現將提供國內昆蟲學者與植物學者共同探討，他會持續觀察和紀錄，作為生態教育、學術交流與企業ESG推動的重要案例。

荔枝 琉球 復育

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