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熱帶低壓生成可能延後 8日中部以北防午後雷陣雨

中央社／ 台北7日電
氣象署表示，明天白天多雲到晴，中部以北、宜花地區午後易有雷陣雨。聯合報系資料照片
氣象署表示，明天白天多雲到晴，中部以北、宜花地區午後易有雷陣雨。聯合報系資料照片

氣象署表示，明天天氣與今天類似，白天多雲到晴，中部以北、宜花地區午後易有雷陣雨，而在菲律賓東側的熱帶擾動，因現行大氣條件不利發展，最快生成熱帶低壓的時間可能延至10日。

中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，今天午後雷陣雨以台北市、新北市雨勢較大，其中新北土城區最大時雨量達71.5毫米，目前北部雨勢有稍微減緩，但宜花地區可能降雨會持續到晚上。

李名翔表示，明天天氣與今天類似，白天多雲到晴，但在清晨至上午，中南部靠近沿海地區，可能還是有短暫陣雨，而中部以北、宜花地區與其他山區午後易有雷陣雨，且可能發生局部大雨。

李名翔指出，9日仍以午後雷陣雨為主，但區域有些變化，主要是西半部地區與東半部山區，而中南部須留意局部大雨。

李名翔表示，10日、11日偏東風，這兩天水氣會再減少，但迎風面東半部會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後降雨以山區為主。

李名翔指出，12日之後的天氣不確定性仍高，目前菲律賓東側有2個熱帶擾動，但現行大氣條件不利熱帶系統發展，系統仍在整合當中，預計生成熱帶性低氣壓的時間可能延至10日，是否會形成今年第1個颱風「蝴蝶」還需觀察。

氣溫部分，李名翔表示，明天至11日都是高溫炎熱，西半部高溫約攝氏31至34度，東半部30至32度，特別是10日受沉降作用影響，西半部溫度可能還會再更高。

高溫

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