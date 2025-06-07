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C-LAB年度展 22組國際藝術家大展語言想像

中央社／ 台北7日電

舊約聖經中提及，人類曾想蓋座名為Babel的通天塔，上帝得知後便讓人類說起不同語言難以溝通。而C-LAB展覽中，22組亞洲、歐洲等地藝術家以作品齊聚，以語言為媒介，展開多種討論。

台灣當代文化實驗場（C-LAB）今天起推出年度大展「Sounds of Babel－如果我們的語言是……」，展覽以「語言」為主題，從語言所象徵的符號、聲音和意涵為起點，以不同角度探索語言背後的權力關係，以及錯綜複雜的認同狀態。

策展人莊偉慈說，展名Sounds of Babel不只意味著語言的紛雜與多樣化，也隱喻難以溝通、意見分歧跟嘈雜的聲音；而語言的核心更在於，如何承載文化生產的意義與歷史的集體經驗，語言也是人們彼此溝通與建構認同的工具，希望透過展覽讓觀眾理解語言背後的意識形態，語言又如何展現文化的複雜多元。

像是日本藝術家加藤翼作品「他們不理解彼此」，以照片及錄像組成，觀眾在觀賞過程如解謎，需同時觀看，拼湊出缺漏的資訊。這件作品以南韓與日本的馬島（韓語稱「大馬島」）主權爭議為引，日韓雙方各自堅持「這是我們的島」，但卻從未真正對話。

加藤翼以個人身分策劃一場行動，回應這段歷史，他與1名來自釜山、只會說韓語的韓國人，在語言不通的情況下，共同划著獨木舟登上島嶼邊緣的無人礁島，並立下一根有QR碼的竿子，以此呈現誤解、詮釋以及語言和身分所造成的障礙，試圖指出事物意義會隨著脈絡與觀點而轉變。

財團法人台灣生活美學基金會董事長彭俊亨表示，C-LAB年度展覽以當代藝術為媒介，透過不同主題回應社會議題，今年展覽以「語言」為主題。他過去有幸參與國家語言發展法的訂定，該法的重點就是把台灣固有族群使用的語言都視為國家語言，傳遞語言背後的價值，讓每個人都能找到身分認同。

「Sounds of Babel－如果我們的語言是……」展覽今天起至8月10日展出，地點在C-LAB。

溝通 國家語言

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