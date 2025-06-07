原民返鄉列車7至8月每週末開15班 陳瑩籲多利用

每年7至8月底是台東原住民祭儀最密集的季節，原住民返鄉列車已經開始訂票，立委陳瑩呼籲族人多利用，7月和8月共有9梯次，每週末開15班列車。

民進黨籍立法委員陳瑩今天告訴中央社記者，今年7、8月原住民返鄉列車，已於6日開始訂票，「EMU3000型城際列車」加入原民列車運輸後，讓族人可以安全舒適快速返鄉。

她說，每年7、8月是花蓮、台東的豐年祭和收穫祭，過去花東車票總是一票難求，想要回花東部落的族人，在搶不到車票的情況下，必須「轉車再轉車」，才有辦法順利回到家。所以她2016年重回立法院後，首推的重要政績，就是「原民列車」，至今已營運第10年。

陳瑩表示，原民列車規劃初期，曾邀集原民會、交通部、審計部、主計總處及地方政府協商，終於在2016年開始試辦，同年將原本只有「北迴線」列車，增加「南迴線」列車，後來從「試辦階段」進入「常態化」政策；2018年因應族人建議，增加「紅眼跨夜列車」。

原本只有部分車站可供領票，原民列車自2019年併入台鐵訂票領票系統；2021年訂票、領票手續改為與台鐵訂票方式一致；2022年「EMU3000型城際列車」加入原民列車運輸。

陳瑩表示，今年7、8月共有9梯次，每週末開15班列車，今年原住民族歲時祭儀假從1天增加到3天，呼籲族人多利用返鄉列車。