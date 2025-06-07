人才荒比護理嚴重！公衛師缺考率達2成 執登率僅1成4

在《公共衛生師法》施行屆滿五周年之際，台北市公共衛生師公會今舉辦論壇，聚焦公衛師職涯發展與制度設計，並呼籲政府推動「公職公衛師制度」，以補現行體系之人力與制度缺口，理事長翁瑞宏說，公衛師錄取極低，加上公衛師職涯發展路徑不明，盼政府制度完善改善困境。

衛福部國健署副署長賈淑麗、健保署副署長龐一鳴及陳亮妤、台北市副市長林奕華等政府代表都皆出席論壇。賈淑麗說，以去年為例，公衛師考試報考2991人，但缺考率高達超過兩成，不少人最後不去考試，更慘的是及格率只有13%，執登率也只有14%，三項數據比面臨人才荒的護理師還慘澹。

經歷流感、新冠疫情及多種呼吸道病毒同時爆發，以及醫療院所基層人力不足與斷層的嚴峻挑戰，公衛人才確實需要。翁瑞宏說，公衛師專長能有效彌補現行體系的制度缺口，但職涯發展路徑卻十分狹窄，畢業後公衛相關畢業生，雖多數仍進入公務體系，但卻多是短期約聘人員，無法名符其實進入體系、發揮所長。

翁瑞宏表示，公衛師法施行達5年，有經歷4屆公衛師考試，然而平均錄取率僅有13%，總共僅有錄取315人。今年即將舉辦第五屆考試，盼政府建立「公職公衛師」制度，完蛋職涯發展，讓專業訓練可以得到妥善發揮，也紓解醫事人員荒的窘境。

行政院政務委員陳時中說，公衛師錄取率只有13%，顯示在「教、考、用」三個面向上，還存在落差，應該鼓勵更多人投入公衛師專業，不只要有制度，也要讓他們有工作、有舞台；政府部門的組織中英將公衛師納入員額配置表，並且明定公衛師角色。

陳時中指出，以往公共衛生是以大範圍的人口制定政策方向，但隨著人才及科技發展，將走向「精準公衛」，透過公共衛生師的資料收集與統計，輔以AI分析，可以制定出更細緻快速的健康政策，例如疫苗接種的年齡層規劃等。