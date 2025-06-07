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「藝術家」雜誌50週年 講座回顧美術發展

中央社／ 台北7日電

美術月刊「藝術家」雜誌今年創立50週年，國立歷史博物館及中華民國博物館學會助陣，今天共同辦理講座，回溯雜誌發行半世紀，也回顧台灣美術與教育50年發展。

藝術家雜誌社發行人何政廣今天在講座中表示，「藝術家」雜誌50年來不間斷在專業雜誌、專書與叢書出版領域追求成長與突破。記得1975年6月創刊號起，從賴傳鑑「藝壇交友錄」專欄寫「埋在沙漠裡的青春」開始，幾年內累積介紹數10名台灣本土藝術家。

何政廣說，還有謝里法書寫「日據時期台灣美術運動史」連載3年，後集結出版成專輯。「藝術家」創刊初期如同在文化沙漠中前行，一路堅持相信藝術的力量及藝術刊物的價值，依靠許多海內外藝文界的藝術家與作者們，共同見證半世紀台灣美術發展的歷史與脈動，實踐作為美術專業雜誌的信念。

史博館長暨中華民國博物館學會理事長洪世佑表示，總統賴清德特致賀電，祝福今天座談會外，也勉勵史博館與「藝術家」雜誌攜手為構築多元自由的創意國度而努力。

洪世佑提到，史博館在1961年興建國家畫廊，長期展示經典畫作。史博館與「藝術家」雜誌兩者在交疊半世紀的歲月裡，各自發揮不同角色，建立豐厚情誼，例如史博館1975年舉辦「中西名家畫展」，展出畢卡索及張大千原作，「藝術家」雜誌辦理座談會、製作專輯報導當代藝文理念與趨勢。

洪世佑表示，何政廣時常赴歐美各地拜訪世界著名博物館，將最新觀念透過雜誌介紹給台灣社會，「藝術家」雜誌著實是台灣藝術史發展的縮影，50週年講座在史博館辦理除了回顧過往台灣美術發展歷史，也盼望未來持續並肩前行，為藝術界與博物館界增添更豐富的色彩。

藝術家 史博館

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