齊柏林飛閱台灣攝影獎10日起徵件 影像刻劃故事
「看見．齊柏林基金會」今天攜手慈濟慈善事業基金會與全家便利商店宣布，第2屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」6月10日到8月11日徵件，希望透過影像刻劃更多美麗故事。
慈濟基金會台中靜思堂舉辦「世界環境日永續淨零兜陣走」活動，安排戲劇演出、專家講座、趣味闖關與環境保護電競賽等，1樓大廳還有齊柏林飛閱台灣攝影獎得獎作品展。
「看見．齊柏林基金會」說，延續首屆徵件熱烈迴響，第2屆徵件主題由「地景紀實」升級為「影像故事」，以3到5張同一地點、不同時間照片，記錄地景變遷的時間縮影。總獎金超過新台幣40萬元，獲獎作品將於新北市淡水區齊柏林空間、全台多處靜思堂與大專院校展出。
「看見．齊柏林基金會」執行長萬冠麗表示，從記錄到行動，期望影像成為改變起點。去年收到全國共3683件空拍影像，期盼今年有更多空拍愛好者一起飛閱台灣，刻劃更多美麗故事，也帶大家看見更多環境傷痕，發現與關注問題，改變行動可一直走下去。
慈濟基金會執行長顏博文說，首屆空拍作品非常精彩、令人驚豔，讓大家看見土地美，也直視土地承受的苦，希望這次凝聚更多空拍攝影師良善之念，以實際行動守護環境，延續善的力量，讓美麗台灣永續長存。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言