妙齡女愛健走咳出50元大小血痰 竟罹罕病肺動脈高壓

33歲吳小姐平時喜歡健行，4年前開始出現體力變差，走不到半層樓就氣喘不止，外出常跟不上家人腳步，甚至咳出50元硬幣大小「血痰」，至馬偕醫院就診後，確診罹患原發性肺動脈高血壓，醫療團隊以皮下注射前列環素類似物治療1年，吳小姐病況改善，心肺功能逐漸恢復，且生活品質大幅提升。

馬偕醫院心血管預防暨肺循環醫學科主任吳懿哲表示，原發性肺動脈高壓屬罕見疾病，每百萬人中僅6至10人罹病，且病人以女性居多，致病原因不明且無法根治，其五大症狀包括「喘、咳、血、腫、暈」，病人初期症狀不明顯，通常只會覺得體力不如從前，走一小段路就會喘，因此難以確診，後期出現乾咳、末肢腫脹、心絞痛等症狀，若不及早介入，死亡風險極高。

吳小姐表示，過去對肺動脈高壓這個疾病感到很陌生，只是一直覺得體力不佳，接受治療後，現在的體力大約恢復到發病前7成左右，與家人外出再也不用擔心總是慢一步，最初對於皮下注射治療方式感到害怕，且注射後一度出現注射部位疼痛，甚至「放屁就流出糞便」，對生活造成極大影響，後續醫師協助調整藥物，控制副作用，不適感逐漸改善。

馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師吳書豪說，前列環素類似物注射治療是臨床效果最好治療選項之一，但在治療期間，常見注射部位疼痛、腸胃不適、腹瀉、關節痠痛，以及因凝血功能變低而容易瘀青或傷口癒合較慢等副作用，成為許多患者卻步的原因；不過，經由搭配適當的輔助藥物後，大多數病人都能有效控制副作用，並且能因早期決定治療計畫而掌握黃金治療期。

馬偕紀念醫院復健科主任胡國琦表示，肺動脈高壓病人在進行心肺功能運動測試，經過醫療團隊完整的評估後，可進行走路、騎腳踏車、游泳等運動以保持心肺功能。研究顯示，適當的運動訓練對肺高壓病人有顯著的好處，並能長期鍛練肌力與柔軟度，幫助患者可以恢復日常生活。