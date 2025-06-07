蘭潭、仁義潭水庫水質異味來自藍綠藻 學者籲強化汙染控管監測

嘉義縣市民生及工業用水源蘭潭、仁義潭，根據成大及嘉大學者5年多調查研究，檢出異味源藍綠藻，對飲用水源品質構成潛在風險，建議水公司強化汙染控管生態監測；水公司第五區管理處說，增設曝氣改善設施，透過水質監測站監控水質變化，水質均符合飲用水水源水質標準。

成大講座教授林財富團隊2020年研究成果顯示，蘭潭、仁義潭取水口皆檢測出異味物質「2-MIB（二甲基異冰片）」相關藍綠藻基因，濃度介於每毫升560至1萬6000個細胞。2-MIB是常見造成自來水產生土味、霉味揮發性有機物質，與藍綠藻（藍綠菌）大量繁殖密切相關，對飲用水源品質構成潛在風險。

延續該項研究成果，嘉義大學森林暨自然資源學系副教授郭益銘，在國科會支持下，展開「水庫水生態環境時空變化特性對藍藻水華的影響機制」研究計畫。研究團隊初步透過環境部公開水庫與河川水質監測資料，針對2座連通水庫分析，並以藻類生長重要指標葉綠素-a 變化為核心，探討影響藻類動態關鍵環境因子。

研究結果顯示，水溫與降雨是2座水庫藻類生長共同主因。然而，兩者受影響機制有所不同。仁義潭受到來自八掌溪外源營養鹽輸入影響較大，水中氨氮與總磷濃度偏高，容易誘發藻類大量繁殖，導致水質惡化。蘭潭因水體較深，具有明顯熱分層現象，形成內部營養循環，藻類變化趨勢相對平穩。

此外，季節性也是影響藻類生長重要因素。仁義潭因直接接收河川水，春夏季節藻類變動明顯；蘭潭受人為調控影響較大，雖也呈現季節變化，但相對穩定。郭益銘指出，為改善水質與減少藻華風險，應優先從源頭管理八掌溪營養汙染，加強水庫調節操作與建構即時水質監測系統，提升預警與應變能力。研究結果將在SustainableEnvironment Research國際期刊刊登.

郭益銘進一步指出，水公司第五區管理提出「增氧曝氣改善水質方案」，在仁義潭水庫設置取水口水質監測系統，自2023年7月起推動研究以來，2座水庫整體水質維持良好。然而，水中仍持續偵測到一定數量的有毒藍綠藻，顯示藻類風險仍不容忽視。

在國科會經費支持下，郭益銘與林財富團隊合作，展開更深入浮游藻類與浮游動物群落分析，同步進行藻毒、藻類基因與異味物質的檢測。研究團隊將應用數理統計與生態模型，釐清水庫生態系統的動態變化與主要驅動因子，建構藍綠藻水華與群落結構生態學機制模式，作為未來水庫藻華預測與管理重要科學依據，期能為我國水資源永續與民生用水安全提供更強而有力保障。