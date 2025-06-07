加油要快！下周每公升汽油漲0.2元、柴油漲0.3元
因國際油價上揚，中油啟動平穩措施，國內下周即6月9日零時起，每公升汽油調漲0.2元，柴油漲0,3元，想省小錢的駕駛人可以在油價調漲前，先去加油。
受國際油價小跌及台幣兌美元小漲影響，中油本周調降汽柴油價格，即6月2日零時起，汽油每公升調降0.2元、柴油也是每公升調降0.2元。好景不常，因國際油價上揚，中油啟動平穩措施，下周6月9日零時起，汽油將調漲0.2元，柴油漲0,3元
最近因國際油價及台幣兌換美元起起伏伏，牽動國內油價，如洗三溫暖般，雖然不像上月漲跌明顯，但對於想要省小錢的駕駛人，仍可以趁著油價在6月9日零時還沒調漲前，不妨前往加油。
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