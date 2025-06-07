【重磅快評】梅雨影響台灣有許多人為因素

時序進入「芒種」，意味梅雨季即將終了，天氣漸次增溫。今年這梅雨季讓大家有感，因為實在不像過往；既沒「清明時節雨紛紛」，雨水更是少得讓人詫異；更讓人不解的是：台灣的梅雨季與華南、長江流域的梅雨季只有名字相同，緯度不同，竟然梅雨季差這麼多。其實，這一有台灣特色的梅雨季，不是大氣因素，懷疑因空氣污染而生。

台灣今年的梅雨季大致可切成兩段，端節前高溫炎熱，端節後下大雨，但不是常態梅雨，而是以入夏後的西南氣流為主；五月中端節前北台灣有雨，彰化以南西部濱海的地區則幾乎零降雨，天氣圖乾爽一片；端節後西南部大雨連連，但這雨雖勉強因時間近歸為梅雨，但其實與夏季降雨關係較大。

亞洲、華南甚至到華北的梅雨雖因緯度不同發生的時間也有早晚之差，但梅雨的源頭則一，都是印度洋水氣翻過喜馬拉雅山進入華南，會合春夏之際的西南季風，形成華南雲雨帶；遍灑華南平原、長江流域，甚至接近黃淮，往東則渡海來台。華南梅雨區覆蓋極廣，更關鍵的是千百年恆定的循環，雖偶然氣虛成所謂的「空梅」，但整體的差異不大。

今年台灣的梅雨有較大的差異，因為大氣因素之外還有人為因素。台灣的地形若從宜蘭南端往西南斜切，到彰化出海貫穿台灣分為東、西台灣，赫然發現東西台灣降雨差異真大，原因不在大氣因素，而是自中台灣以南完全遭太陽光電板覆蓋；從高山、草原、潟湖，一路到農田、海邊，不管地形有什麼變化，無所不能的人類全都以太陽能板覆蓋。

太陽能板最上層是玻璃框，可完全反射外來的光線；中層是電池層，其材料是毒性甚高的蓄電體，大家認為光電板毒性很高，正是指中層的電池層；大家認知太陽能光電板毒性很高，主要是指中間的電離層；有關單位雖然一再強調光電板回收的重要性，但以光電板二十年的壽命，台灣地區的光電板回收才剛起步不幾年，到底成效如何？還在摸石頭過河階段。

影響台灣梅雨季的氣候因素正是南台灣遭太陽能板密集覆蓋，當太陽光遭光電板反射，被太陽能板覆蓋住的地表就像大悶鍋，怎可能不帶來增溫後遺症？