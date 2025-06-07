影／3000親子登凱道 總統府前變身大型都市遊戲場

社團法人台灣還我特色公園行動聯盟（以下簡稱特公盟）今天在凱道舉辦台灣首屆「盡情遊戲日」，正式宣告邁入倡議十週年，同時響應聯合國所訂定的「國際遊戲日」，向世界傳達台灣對兒童遊戲權益的重視！賴清德總統也受邀出席，見證親子遊戲需求。

由特公盟主辦，台北市立大學協辦的「盡情遊戲日」活動，攜手9家企業與13個友好民間團體，規劃滑步車、走繩、跑酷、沙板滑水、紙箱建構、泡泡和彩繪等多元遊戲區，融合自由探索與肢體挑戰，讓幼兒到青少年盡情奔跑、攀爬、滑行，釋放能量。賴清德總統親自出席，展現對兒童遊戲權的關注，立委張雅琳、衛福部及教育部首長也到場與民眾互動，感受孩子們的遊戲熱情。

開幕式中，特公盟理事長王秀娟指出：「遊戲是兒童健康發展不可或缺的一部分。十年來我們努力改善空間，改造超過500座特色公園，但調查發現，台灣學齡兒童每週能自由在戶外遊玩的時間平均不超過三小時。」她強調，這次在足具象徵意義的凱道封街四小時，就是要為孩子創造真正能「好好玩」的時光，也呼籲社會關注「遊戲時間」的制度性保障。

總統賴清德致詞時表示，去年聯合國才宣佈6/11是國際遊戲日，今年特公盟就在總統府廣場舉辦「盡情遊戲日」，過去以政治活動為主的凱道，今天改被孩子的笑聲填滿，特別有意義。總統也指出，孩子應該要有空間和時間來玩，站在健康的角度對孩子身心非常有益。政府應該跟家長合作，提供充足的遊戲時間和空間，也要提供親子能夠「在一起」的機會。他也強調，遊戲可以讓孩子發揮想像力想像無限、能力才會無限，未來不管是衛福部、教育部也會跟地方政府合作，一起有計畫地來規劃孩子的遊戲時間，拓展孩子的遊戲空間。