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國家警報發布 大雷雨炸北北桃
中央氣象署下午發布新北市、台北市、桃園市大雷雨訊息，尤其山區暴雨須留意溪水暴漲及防災示警，民眾要遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。
氣象署表示，今天上午天氣多雲到晴，偶見陽光，下午中部以北及山區易有短暫雷陣雨，尤其北北桃3縣市山區恐有暴雨。約2點起大台北就下起大雷雨，雨勢伴著轟隆隆的雷聲傾盆而下，路上行人即使撐傘也易淋濕，許多未帶雨具的民眾匆匆過馬路。
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