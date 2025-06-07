國家警報發布 大雷雨炸北北桃

中央氣象署下午發布新北市、台北市、桃園市大雷雨訊息，尤其山區暴雨須留意溪水暴漲及防災示警，民眾要遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。

氣象署表示，今天上午天氣多雲到晴，偶見陽光，下午中部以北及山區易有短暫雷陣雨，尤其北北桃3縣市山區恐有暴雨。約2點起大台北就下起大雷雨，雨勢伴著轟隆隆的雷聲傾盆而下，路上行人即使撐傘也易淋濕，許多未帶雨具的民眾匆匆過馬路。 中央氣象署下午對北北桃3縣市發布大雷雨訊息，大台北約2點多下起陣雨，雨勢伴著轟隆隆的雷聲傾盆而下，路上行人即使撐傘也易淋濕，許多未帶雨具的民眾匆匆過馬路。記者潘俊宏／攝影