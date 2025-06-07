42歲非洲象「美代」離世 台北動物園今公布解剖初判

台北市立動物園42歲非洲象「美代」昨天離世，園方與台大獸醫專業學院團隊徹夜解剖，直至今天2時結束。動物園指出，牠全身淋巴結多處結節腫大、肺部局部多發性出血與壞死，初判病況是全身性感染引起。

動物園動物組長吳立信表示，「美代」6月2日開始出現行為異常，包含有點不服從保育員的指令、有點容易受到驚嚇，發現後，緊急調閱監視器，觀察一整天狀況，牠並沒有受到外來刺激，但狀況來得很突然，嘗試仍沒辦法改善；「美代」當天雖然不聽指令，還是順利在展場收放。

吳立信說，「美代」6月3日狀況稍微好轉，仍然有不太服從的狀況；6月4日在獸醫協助下，血液採樣檢查，沒有太多異常；6月5日上午行為異常變得比較強烈，進食顯得沒有食慾，排泄有下痢情形。

他指出，「美代」6月6日異常嚴重，伴隨脫水。由於大象每天攝水量要達一定程度，脫水是比較緊急，當天即緊急啟動醫療。醫療過程中，3噸多的「美代」倒下，現場調度設備和人力，試圖幫牠站立，歷經4個小時努力，牠仍然沒辦法用自己的力量撐住身體。

吳立信說，同時聯繫北美動物園暨水族館協會（AZA）大象專家意見，「美代」倒下但沒自己力量可站起身，對牠是滿大壓力，繼續躺著也是負擔；經各方討論、研判，傍晚便送牠離開。一名在園服務超過40年的退休保育員，長年照顧大象，從圓山動物園一路陪伴大象成長，與牠們感情深厚，昨天得知消息立刻趕來，有見到最後一面。

動物園獸醫室醫師郭俊成表示，昨天徹夜解剖「美代」，與台大獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所合作，直至今天凌晨2時結束。牠有全身淋巴結多處結節腫大、肺部局部多發性出血與壞死，初判病況是全身性感染引起，而左前腳腕關節變形、發炎，加劇牠病發後，坐下就沒辦法站不起來。

目前動物園僅存非洲象是與「美代」於1986年一同入園的「千惠」，年紀近43歲。吳立信說，40歲非洲象不算年輕，隨著象牙退化，非洲象於年老進食會有滿多問題；在過往照養紀錄，非洲象年齡可到60歲、甚至以上，各地野生、圈養個體的平均年齡都不一樣，平均年齡落在40至60歲。