6月起又一波客運停駛潮！ 近1年36條路線申請停開

客運業陷經營困境，本月起再出現一波停駛潮。包括統聯客運1615台北-彰化、和欣客運7502嘉義-高雄等，另3條市區公車也打算停駛。據統計，近一年已有36條路線提出停駛申請。公路局表示，主要是運具重疊、載客量偏低、長期虧損，已協助業者調整運價、補貼徵才因應。

昨日又有一條客運路線走入歷史，統聯客運1615台北-彰化，因應營運許可證屆期，昨起停駛；另統聯客運經營的市區公車706B桃園機場-桃園火車站，也申請不續營，原公告6月25日起停駛，不過目前主管機關協調續開中。統聯客運表示，1615台北-彰化路線今年2月26日營運許可就到期了，因搭載率低，去年底就已提不續營，另706B市區公車路線目前已提出不續營，但主管機關協調續營中。

統聯客運表示，疫後客運業載客率並未大幅回升，加上高鐵、台鐵搶客，駕駛人力不足，多重因素影響下，沒有營運價值的就會盤點申請停駛。目前還有1613台北-屏東也申請停駛，待主管機關核定。

此外，和欣客運7502嘉義-高雄也公告自本月27日零時起停止營運。國光客運、首都客運聯營1880路線「宜蘭-基隆」也於本月2日起，宜蘭端動線縮駛至「礁溪轉運站」。光華巴士553線南港車站-金龍寺公車，也公告7月1日起試辦路線停駛。

據了解，規劃停駛的7502嘉義-高雄長期旅客搭載率低，疫後運量未回升，加上客運業面臨高鐵加開班次影響、駕駛又短缺，造成營運成本高。和欣客運因此針對營運狀況不好且搭載率低的路線進行調整。

公路局指出，近一年來有36條路線提出停駛申請，其中19條路線經評估後均為可整併替代或轉型為幸福巴士，爰同意停駛；今年下半年有2條路線包括員林客運6724、東台灣客運8132申請停駛，也預計轉型為幸福巴士，目前正由公路局審核中。

公路局說，業者申請停駛主因多為與其他運具重疊、載客量偏低，導致長期虧損，目前已針對相關路線皆逐條審慎評估需求及研擬優化方案，如確認載客較無效率或亦有其它替代轉乘方案方同意停駛，兼顧業者營運成本及民行需求。公路局也會持續輔導業者調整優化路線、聯合排班、檢討離峰無效率班次，及推動TPASS相關優惠措施，促進客運業者開源節流，降低駕駛需求及改善營運環境。