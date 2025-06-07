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買個菜要用掉20個塑膠袋！彭啟明曝：這是減塑最大挑戰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
環境部長彭啟明（左二）參觀高雄市環保局在世界環境日「減塑生活」親子園遊會設置的響應惜食攤位。記者趙容萱／攝影
環境部長彭啟明（左二）參觀高雄市環保局在世界環境日「減塑生活」親子園遊會設置的響應惜食攤位。記者趙容萱／攝影

環境部長彭啟明今天在台中參加2025世界環境日「減塑生活」親子園遊會時說，現在減塑最大挑戰，提供塑膠袋太方便，「買個菜要用掉20個塑膠袋」，累積起來很可觀，建議民眾扭轉「慣性」，能少用就少用、購物自備環保袋，一起來減塑。

6月5日是世界環境日，環境部為響應今年世界環境日主題「終結塑膠汙染」，邀集各地方政府及慈濟基金會等機關團體，今天上午11時在台中文心森林公園舉辦世界環境日「減塑生活」親子園遊會，號召全民攜手減塑，一起用生活中的小行動守護地球。

彭啓明到場致詞時說，台灣民眾自帶環保杯連的減塑成果，獲日本官員讚賞，但減塑仍面臨挑戰，例如年初推動旅宿業禁供「六小品」牙膏、牙刷等一次性備品，遭受到前所未有「慣性」反彈，因為大家不大習慣，經推動現已明顯接受。

他指出，現在最大挑戰，市場等處提供塑膠袋，使用環保袋不多，「買個菜要用掉20個塑膠袋」，累積起來就很可觀，正確二大行動方案就是，一、能少用就少用；二、 購物時自備塑膠回收產品製成的環保袋，支持循環經濟，減少對塑膠使用。雖然改變慣性很難，但有願就有力，一起來減塑。

現場有獲得ISO永續標章認證的天馬劇團演出讓小朋友學會減塑知識，東海國小閃亮亮志工劇團演出「我的家不見了」，突顯塑膠汙染議題；東光國小愛心志工劇團以守護藍色星球，邀民眾為地球發聲。主題展攤從減塑、資源循環、淨零綠生活、惜食等，設計趣味互動遊戲和手作體驗，並有「momomini親子電影院」。

環境部同步推出「減塑減碳綠行動」網路抽獎活動，即日起至今年7月31日中午，完成指定綠行動任務，並將圖文上傳至個人Facebook或Instagram，即可參加抽獎。更多活動詳情，請上活動官方網站：https://ecofestival.tw，也歡迎追蹤「環境部臉書粉絲專頁」。

2025世界環境日「減塑生活」親子園遊會今天上午11時在台中文心森林公園熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
2025世界環境日「減塑生活」親子園遊會今天上午11時在台中文心森林公園熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

親子 環境部 塑膠袋

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