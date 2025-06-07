大雷雨炸北北桃 烏來、三峽、新店「山區暴雨」國家級警報響
中央氣象署發布新北市、台北市、桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
此外，新北市烏來區、新北市三峽區、新北市新店區「山區暴雨」，氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至下午4時6分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
氣象署說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。今晚至明晨金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言