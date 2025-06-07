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大雷雨炸北北桃！烏來、三峽、新店「山區暴雨」國家級警報響

大雷雨炸北北桃 烏來、三峽、新店「山區暴雨」國家級警報響

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。本報資料照片
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。本報資料照片

中央氣象署發布新北市、台北市、桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，新北市烏來區、新北市三峽區、新北市新店區「山區暴雨」，氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至下午4時6分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。今晚至明晨金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

馬祖 暴雨

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