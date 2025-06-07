台灣人有便宜海膽吃了！ 澎湖養殖海膽年產上看10萬顆

澎湖縣成功推廣馬糞海膽養殖技術，將取代野生海膽成為消費者新選擇，不僅價格更低廉，且品質更穩定優良，今年已在澎湖在地餐廳讓養殖海膽料理上桌，有望年產10萬顆以上，未來養殖戶也會擴大養殖規模，讓更多消費者能品嘗到國產海膽的鮮甜滋味。

參與海膽養殖的宏安養殖場許老闆表示，養殖海膽最大的優勢就是價格，一定比野生海膽還要便宜，今年養殖海膽價位落在每顆約200元，而野生海膽卻動輒300到500元以上，因此喜愛海膽的消費者未來選擇養殖海膽一定是吃到最優質新鮮又便宜的品相，但目前養殖海膽仍有難題要克服。

「澎湖本地吃就不夠了！」海膽養殖業者指出，養殖海膽雖有價格優勢，但目前數量上可能還無法一下滿足市場需求，未來澎湖各養殖戶都有擴大養殖規模的打算，但現階段仍只能先供應澎湖本地餐廳需求，台灣本島的消費者要吃到澎湖養殖海膽還需要再等等。

澎湖縣府農漁局今天在澎湖在地餐廳舉辦馬糞海膽養殖成果發表會，農漁局指出，目前澎湖縣已核定3家馬糞海膽育苗場可供應種苗，同時養殖戶也已核准12家陸上魚塭養殖場，還有5家海上箱網養殖場，總計有超過2萬顆海膽正在長大等著進入老饕的胃。

澎湖縣府農漁局已在2023年9月解禁馬糞海膽漁業資源管理有關限制事宜，開放民間業者申請海膽養殖，並提供養殖技術輔導與商業飼料開發，希望建立澎湖自主的馬糞海膽養殖產業鏈。

據了解，澎湖縣府為復育野生海膽，除了一年只開放7、8月讓民眾採捕，其餘時間全面禁採外，也限制只能捕抓8公分以上的個體，不過養殖海膽沒有限制，不僅全年可供應，且個體選擇從6到10公分以上都有，目前養殖海膽銷售大宗以6到8公分為主力。

澎湖縣水產種苗繁殖場指出，馬糞海膽養殖今年已販售2萬6100顆馬糞海膽種苗給縣內養殖業者，場內目前還有11萬顆種苗，未來可達到年產10萬顆，而海膽平均從種苗到上市約需要7個月到1年時間，因此後續產量會逐年提升。