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台東拓展雙向直航觀光 10月再推清邁、澎湖包機

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府拓展國際與離島直航包機航線，再推出「雙向包機直航」，分別於10月11日及17日開通台東—清邁及台東—澎湖航線。圖／台東縣政府提供
台東縣政府拓展國際與離島直航包機航線，再推出「雙向包機直航」，分別於10月11日及17日開通台東—清邁及台東—澎湖航線。圖／台東縣政府提供

為提供縣民旅遊便利性，台東縣政府拓展國際與離島直航包機航線，繼促成越南、泰國、金門等直航包機後，近日攜手華府旅遊集團，再推出「雙向包機直航」，分別於10月11日及17日開通台東—清邁及台東—澎湖航線。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，近年推動包機旅遊，今年已吸引逾3000名國際旅客造訪，帶動近5000萬元觀光總消費，展現觀光效益。此次包機直航除大幅提升旅遊便利性，更可從交通、住宿、餐飲、導覽到伴手禮及文化體驗，全面活絡在地產業鏈。

交觀處進一步指出，此次清邁5日遊精選蘭納古城、湄登象園、天使瀑布秘境與聖帕楊鑾寺，囊括泰北三大藝術寺廟：雙龍寺、龍坤白廟與藍廟，深入泰北木雕藝術村與南奔的神秘建築文化，呈現泰國獨特藝術與自然風情。澎湖3日行則涵蓋跨海大橋、通樑古榕、二崁古厝、大菓葉柱狀玄武岩與南海七美或望安秘境，安排東海七景島巡航與漁村風味餐，帶領旅客感受純粹海島魅力。

卜敏正表示，縣府持續拓展多元直航航線，串聯更多國際與離島城市，強化台東觀光競爭力，吸引全球旅人走訪台東。

台東縣政府拓展國際與離島直航包機航線，再推出「雙向包機直航」，分別於10月11日及17日開通台東—清邁及台東—澎湖航線。圖／台東縣政府提供
台東縣政府拓展國際與離島直航包機航線，再推出「雙向包機直航」，分別於10月11日及17日開通台東—清邁及台東—澎湖航線。圖／台東縣政府提供

航線 澎湖 台東

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