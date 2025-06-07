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30歲男久坐便秘習以為常 部桃醫：要防腸道阻塞、腫瘤

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃提醒年輕族群不要輕忽便秘，要看成是對身體發出警訊。記者鄭國樑／攝影
部桃提醒年輕族群不要輕忽便秘，要看成是對身體發出警訊。記者鄭國樑／攝影

30歲的林先生平日工作繁忙，三餐不定，加上常久坐與水分攝取不足，甚至排便不規律也習以為常，不覺得有什麼問題。直到最近因腹部持續脹痛就醫，檢查後醫師告訴他腸道內已堆積大量糞便，而且引發腸脹氣和輕微阻塞，這才意識到長時間便秘不是小毛病，是健康警訊。

衛福部桃園醫院肝膽腸胃科醫師黃柏諭指出，門診中常見民眾誤以為幾天沒排便才算便秘，事實上，臨床上對便秘的定義更為廣泛，包含排便頻率減少（每周少於3次）、糞便乾硬、排便困難，時間過長或有解便不盡的感覺等。長期忽視便秘不但可能導致痔瘡、肛裂，還會造成慢性腸脹氣，嚴重者甚至要提高警覺，到醫院檢查是否與腸道結構異常或腫瘤有關。

黃柏諭說，隨著現代生活節奏緊湊，便秘問題早已不再是老年人的專利，30至40歲的上班族正逐漸成為高風險族群，常見的影響因素包括久坐少動、外食多蔬果少、水分攝取不足、習慣性憋便，以及某些藥物副作用如鎮痛劑、抗憂鬱藥或鐵劑等，這些都可能讓腸道蠕動功能變差，進而引發排便困難。

黃柏諭強調，腸道健康是整體健康的重要基石，許多腸道疾病早期徵兆即以便秘或排便習慣改變表現，尤其是年輕族群，若長期忽視腸道發出的訊號，可能錯過黃金治療時機，重視日常保健與腸胃狀況，適時尋求醫療協助，才能及早介入，守護腸道與整體健康。

桃園醫院護理師吳秀英也提醒，對於功能性便秘的民眾來說，生活習慣的調整常能帶來顯著改善；她建議每日應有規律的作息與排便時間，最好選擇早上或飯後腸胃蠕動旺盛的時段。飲食方面應攝取足夠的膳食纖維，每日建議量為25克以上，並配合至少2000毫升的水分攝取（如無限水疾病）；此外，進行如快走、瑜伽等適度運動，或按摩腹部，也有助於腸道活化。

對於習慣性使用瀉劑的民眾，吳秀英特別提醒需審慎使用，長期濫用瀉劑可能使腸道產生依賴，導致功能變差，反而加劇便秘情形。若便秘持續超過3周，或伴隨腹痛、便血、體重減輕、貧血等異常症狀，更應盡早至腸胃專科就診，必要時安排大腸鏡等檢查，排除器質性病變的可能。

醫師 生活習慣 排便

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