台灣仲夏節屏東大鵬灣揭幕 3大主題市集還有帆船獨木舟挑戰

由交通部觀光署辦理的「2025台灣仲夏節」今天在大鵬灣濱灣碼頭揭幕，串聯全台13個國家風景區管理處及332家業者，推出旅遊護照數位集章、冰品巡迴車、鐵道旅遊節等活動，從6月到9月邀請全台民眾上山消暑、下海清涼，享受台灣夏季旅遊魅力。

主場活動「仲夏來了in大鵬灣」，6月7日、8日有近百攤的濱灣市集，更結合騎單車、搭帆船、獨木舟跨海挑戰，打造海灣盛典水上遊憩、冰品品嘗與鐵道旅遊等主題，規畫多元互動的清涼場域，吸引眾多民眾共襄盛舉。

觀光署表示，在大鵬灣活動現場有三大主題市集，「台灣美食市集」匯聚全台特色料理與飲品，讓民眾品嘗在地風味；「來呷茶咖冰市集」主打茶飲、咖啡與特色冰品；「旅遊趣市集」邀集屏東觀光圈與景點旅遊業者，推廣特色遊程與體驗。