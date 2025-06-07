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罰太輕且勞檢難揪違規 護師工會籲提高罰則、擴大陪檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣護師醫療工會今天發布聲明指出，為落實勞檢，查出明確證據，呼籲政府修改只限企業工會陪同勞檢規範，讓產業工會、職業工會也能陪檢。示意圖。本報資料照片
台灣護師醫療工會今天發布聲明指出，為落實勞檢，查出明確證據，呼籲政府修改只限企業工會陪同勞檢規範，讓產業工會、職業工會也能陪檢。示意圖。本報資料照片

勞動部日前宣布，今年8月起將醫學中心、區域醫院等大醫院違反「勞基法」行為，比照上市櫃大型企業從嚴開罰，罰鍰5萬至100萬元。不過，台灣護師醫療工會今天發布聲明指出，為落實勞檢，查出明確證據，呼籲政府修改只限企業工會陪同勞檢規範，讓產業工會、職業工會也能陪檢，同時，建議上修罰金，區域醫院至少25萬、醫學中心50萬，現行罰則對醫院來說「投資報酬率太高」。

護師醫療工會顧問陳玉鳳表示，醫療機構違法樣態，包括利用假班表、強制護理人員休假等手法，若無了解醫院實務情況者陪同，勞檢人員很難單從勞工名冊、出勤紀錄、工資清冊等資料看出端倪，但護理工會組織率低下，勞動部又以解釋令限縮，僅企業工會可陪同勞檢，她過去陪同勞檢時，就經查被拒絕，導致現行勞檢淪於形式。

陳玉鳳表示，既然母法未限制，勞動部應廢除函示，開放產業工會、職業工會享「陪檢權」，並以行政規則訂出醫療機構專屬勞檢項目與規範，於其中明訂勞動檢查應由工會代表陪同，才能確實揪出違法醫療機構，讓新制確實改善護理人員勞動環境。

依最新規範，區域醫院、醫學中心涉違反勞基法，最低處5萬元，並按次裁罰。陳玉鳳表示，依新制推算，醫院一年若被抓到3次違反勞基法，只要繳交3萬罰鍰，但以一家區域醫院聘雇100位護理人員為例，若平均每月少發2000元加班費，一個月可省下20萬成本，一年就省了200餘萬，與30萬罰鍰相比，「投資報酬率太高，醫院不痛不癢，應提高罰則至區域醫院25萬、醫學中心50萬，才能有效遏阻違法。」

陳玉鳳說，醫界人士提出新制應採配套措施，還要「輔導代替罰款」，她無法認同，勞基法民國87年上路，至今已近30年，醫院雇主已「坑殺護理師30年」，院方竟還提出輔導代替裁罰，這無助於改變現況，只會讓護理人力繼續流失，何況勞基法並無輔導相關法源，連對企業都這樣要求，每年營收動輒數十億醫院，不應被放縱，政府應積極落實查核，並提高罰則。

「護理人員執業率卻僅有6成，近12萬人具備護理執業資格，卻不願留待於臨床服務，遠低於歐美國家之執業率。」陳玉鳳說，背後原因即是醫療機構長期違法壓榨，以不法之勞動條件苛待護理人員，致使護理人力不斷流失，寧棄守護理專業訓練，去尋求更好發展，工會對勞動部新制表達肯定，但針對許多待改善之處，希望未來能繼續順利推行。

醫學中心 勞檢 勞動部

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