是否有颱風發展？ 鄭明典PO出1張圖：看波動特徵

目前在菲律賓東側有一些熱帶擾動，中央氣象署預報員李名翔表示，都還在組織當中，最快下周一增強為熱帶性低氣壓。目前模式預測仍分歧，部分模式預測最快下周二有機會達到颱風的強度，部分模式預測下周三才有機會發展為颱風的強度。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出深層（300~850）平均氣流場分析圖，他表示，很深厚的太平洋高壓，在這樣的分析中還是很清楚，是變動相對緩慢，很穩定、持續存在的天氣系統。太平洋高壓西側延伸一條高壓脊經過台灣上空，這部分的變動性比較高。看時間上的變化，這條延伸高壓其實是由東南方移過來，特性和太平洋高壓不太相同。

鄭明典表示，現在，移動性的高壓脊東南側似乎有一個正旋、反旋變化的波列。氣象上很習慣用「波動」的角度看天氣系統的變化，如果短時間波動特徵有持續性，那這個波動應該會影響最近在觀察的「是否有颱風發展」的問題。「我覺得目前模式反映應該還會有明顯調整，不能說太快！」

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。