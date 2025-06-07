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李靚蕾推「兒童工作證」附議近9千 衛福部：已研議修法

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
兒少性侵害案件層出不窮，藝人王力宏前妻李靚蕾（圖右）在國發會網路平台提案，參考澳洲建立「兒童工作證」制度，獲衛福部承諾列入研議修法。記者蘇健忠／攝影
兒少性侵害案件層出不窮，藝人王力宏前妻李靚蕾（圖右）在國發會網路平台提案，參考澳洲建立「兒童工作證」制度，獲衛福部承諾列入研議修法。記者蘇健忠／攝影

兒少性侵害案件層出不窮，藝人王力宏前妻李靚蕾在「公共政策網路參與平台」提案，參考澳洲建立「兒童工作證」制度，這項提議成案後陸續獲得衛福部、教育部等部會回應，主管機關衛福部也承諾，「兒童工作證」制度牽涉兒少權益保障法的修法，將進行法條研擬，並邀集相關部會及民間團體研議。

兒少性侵害案件層出不窮，尤其「狼師」可能藉不同方式繼續接觸潛在受害者，引發關注。李靚蕾在公共政策網路參與平台提案，參考澳洲已經運作25年的「兒童工作證」制度，修法要求任何從事會接觸18歲以下兒少的工作，包括志工、夏令營、畫室與家教等，皆須申請兒童工作證，確保無性侵害、虐待兒少等不良紀錄前科。

這項提案在3月19日提出，獲得8987人附議成案，陸續獲得衛福部、教育部、內政部及法務部的回應。衛福部在5月6日邀請李靜蕾及人本教育基金會代表共同說明完整訴求；並在日前表示，針對兒童工作證制度，涉及兒少權法的研修，衛福部正針對兒童及少年福利與權益保障法納入兒童工作證制度一案，進行法條研擬及研商，後續將邀集相關部會與民間團體研議。

教育部表示，「兒童工作證」制度牽涉憲法保障的人民工作權，相關作法應以法律定之，且牽涉「兒童及少年權益與福利保障法」相關修法及國家制度設計，教育部將依主政機關衛福部研議修法後之規定，配合辦理。

法務部於6月5日回覆表示，法務部所轄「少年矯正學校」及「少年觀護所」等長期配辦兒少業務的工作者，未來將納入政策適用的對象之一，將依衛福部研議修法後之相關措施配合辦理。

衛福部 修法

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