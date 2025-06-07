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傳狼醫黃信穎違法跟診台大名醫 院方要查：確認非看診

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
社群瘋傳，台大婦產部前住院醫師黃信穎完訓後，仍以非台大醫師身份，每周在台大醫院婦產部產科主任施景中超音波診「跟診」。本報資料照片。
社群瘋傳，台大婦產部前住院醫師黃信穎完訓後，仍以非台大醫師身份，每周在台大醫院婦產部產科主任施景中超音波診「跟診」。本報資料照片。

台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎性侵女病患，日前判決確認，但他在事發後仍於台大醫院完成專科醫師訓練，近期社群瘋傳，黃信穎不僅在台大完成專科醫師訓練，還在完訓後以非台大醫師身份，每周在台大醫院婦產部產科主任施景中超音波診「跟診」。對此，台大醫院表示已啟動調查，施景中本人上午表示，目前不便受訪。

台大醫院婦產部性平事件頻傳，前主任陳思原涉嫌性騷6位研修醫師，於調查期間請辭，黃信穎則指侵女病患，稱要做「性反應測試」，性騷判決確立。監察委員紀惠容、王幼玲6月5日針對這兩位醫師性騷案件，申請自動調查，盼了解院方後續處置是否合適。

臉書粉專「城西有個地圖炮」6月4日在臉書發文表示，原以為台大婦產科事件到一段落，但他近期得知黃信穎在台大醫院完成專科醫師訓練後，「其實每個月都固定回到台大婦產科，親身跟著『現任產科主任』超音波診觀摩學習」，且此訊息經核實確；黃信穎離開台大醫院，已不具台大婦產科見習、實習身份，卻披上醫師袍或換上工作服，大剌剌站在病人旁邊觀看檢查過程。

「城西有個地圖炮」時隔一日，6月5日再度發文，點名台大產科主任就是施景中，知道對方在醫學專業上付出與貢獻，「拯救許多媽媽跟寶寶」，但施在2022年秋季後，至2025年5月期間，一直讓在院內性侵病患、有懲處紀錄的黃信穎，以非正式身份進入診間實習，「有沒有對病人誠實告知？」發文後，該粉專在留言處貼上不自殺聲明。

針對外界傳聞，台大醫院醫務秘書陳彥元回應，台大醫院有掌握這項訊息，且立刻啟動調查，請婦產部說明，目前可以確認情況「並非看診」，其餘仍在調查中。

台大醫學院教授黃韻如在臉書發文表示，以她在新加坡國立大學醫院婦產科任職經驗，若有見習醫學生、醫師跟診，會徵求病人同意，病患不願他人在場時，見習人員會被請到場外，若不同意跟著內診，則不許進入內診區；若為國際訪問醫師申請流程不同，限制這類見實習人員在臨床場域能做的事，「很難想像，病患得知診間醫療人員中，有人曾因性騷擾病患而被醫院記過懲處，還會同意讓這樣的人員在場？」

黃信穎 醫師 台大醫院

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