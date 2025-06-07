蝴蝶颱風最快下周二生成 可能從台灣東部海面北上 氣象署曝1關鍵更近

關注今年首颱蝴蝶可能在下周生成，甚至影響台灣天氣。中央氣象署預報員李名翔表示，目前在菲律賓東側有一些熱帶擾動，不過，都還在組織當中，有比較多個旋轉中心，還沒有比較明確的中心發展情況。從各國模式預測來看，周末都還是在組織的情況，預計最快下周一有機會在菲律賓東側開始會有一個中心發展起來，最快可能下周一增強為熱帶性低氣壓。

他說，至於會不會進一步增強為颱風，要視它下周一是不是有增強為熱帶性低氣壓，從目前模式預測仍分歧，部分模式預測最快下周二有機會達到颱風的強度，但有部分模式預測再晚一點、到下周三才有機會發展為颱風的強度。不過，後續的不確定性還是滿大的。

未來這幾天大致上以午後降雨的天氣型態為主，不過，李名翔表示，到了下周三、周四就要留意可能會有低氣壓系統接近台灣，造成台灣天氣上的轉變，這個低壓系統未來的強度、位置、對台灣影響程度不確定性仍偏大，提醒要留意最新的預報資訊。

目前台灣附近偏南風，今天主要以午後降雨情況為主。李名翔表示，因為環境偏南風，和陸風輻合效應之下，清晨中南部沿海地區有短暫陣雨情況。

李名翔表示，至於在南海一直到菲律賓東方是一個比較大的低壓帶，目前在菲律賓東側有一些低壓系統正在發展當中，不過這個地方的大氣條件比較沒有那麼利於熱帶系統發展，加上整個南邊的低壓環流也是比較偏大，所以系統當中都還是在整合的情況，有比較多的旋轉中心，還沒有整合出一個比較明確的中心。

李名翔表示，預估周末這兩天低壓擾動還是處於整合階段，有可能要等到下周一之後，才有機會慢慢發展出一個比較明確的中心。等到它發展出一個比較明確的系統中心，或是增強到熱帶性低氣壓，再來評估對台灣影響的情況比較適合。

降雨趨勢，李名翔表示，今明兩天留意午後雷陣雨，特別是在北部地區和各地山區，午後降雨情況可能比較明顯，容易會有局部大雨發生的機率。午後雷陣雨容易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風，外出要留意天氣變化。今明兩天清晨到上午，中南部沿海地區還是要留意可能有局部陣雨。

李名翔表示，下周一仍是以午後雷陣雨為主，但是風向上有些轉變，環境轉為偏東南風，所以中午過後整個西半部地區和東半部山區容易有雷陣雨發生，中南部留意午後降雨情況比較明顯，可能有局部大雨發生機率。

溫度方面，李名翔表示，下周三之前，各地高溫偏熱的天氣型態，西半部普遍高溫32度或是以上，東半部高溫也有30度以上。下周二環境偏東風，有些沉降作用影響，可能在北部地區溫度比較高一些。後續在下周四、周五要視低壓位置和對台灣影響程度，造成一些降雨，如果低壓比較靠近、有些降雨情況，高溫可能有些下降。

李名翔表示，下周二要留意南邊的低壓系統有可能慢慢開始往北移動，所以下周二環境轉成偏東風的情況，東半部地區開始會有一些零星降雨，不過環境水氣比較明顯減少，午後降雨會以山區為主。下周三晚上要留意這個低壓系統會逐漸往台灣東部海面靠近，預估到了下周四低壓有可能會從台灣東部海面到東北部海面的北上過程，離台灣比較靠近的時間就落在下周三晚上開始到下周四。

李名翔說，到了下周五，低壓系統更進一步往北，台灣附近會隨著轉成偏西南風，南部地區為迎風面，所以南部地區可能整天有些不定時短暫陣雨，其他地區留意午後雷陣雨。要留意這個低壓系統不確定比較偏大，還要視它強度發展情況和路徑的走向，對台灣的影響程度也會有些不同。

如果以目前偏東和東北的路徑北上，李名翔表示，可能主要受影響的地區以北部地區和東半部地區為主。但是後續如果太平洋高壓勢力偏強，有可能高壓更往西移動，低壓路徑可能更偏西。這也是後續要持續觀察的部分。

李名翔表示，甚至未來不只是菲律賓東側有低壓，不排除南海未來也有機會有熱帶系統發展。所以未來在整個南邊海面都可能會有擾動發展，不過目前仍在組織當中。

「目前在整個南邊海面，海溫條件都是有利於熱帶系統發展」，李名翔表示，但是因為大氣條件垂直風切偏大，還有整個低壓帶環流也是比較大的，所以在這個比較大的環流裡面，系統整合也是需要時間。所以目前還比較難預測出這個系統中心會從哪個地方發展起來。

李名翔表示，因為目前幾個比較主流的模式和從1周預測圖，如果是以台灣東北部北上的話，也會受到它的影響。到時候太平洋高壓的強度也會影響它的路徑，如果太平洋高壓強度比較強的話，有可能更偏西，如果太平洋高壓強度比預期還要弱，有可能比預期路徑更偏東。所以到時候這個低壓系統有可能接近台灣，下雨程度和範圍要視它的路徑而定。