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高鐵便當新菜色！嘉義風味雞肉飯下月上市 老店不怕競爭：餅做大

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣高鐵公司攜手高雄空廚參加第10屆鐵路便當節，銷售3款全新口味便當。圖／取自高鐵公司官網
台灣高鐵公司攜手高雄空廚參加第10屆鐵路便當節，銷售3款全新口味便當。圖／取自高鐵公司官網

台灣高鐵公司攜手高雄空廚參加第10屆鐵路便當節，銷售3款全新口味便當，「嘉義風味雞肉飯佐櫻花蝦金瓜炊粉」受注目，雞肉飯是嘉義國民美食，對高鐵推出雞肉飯便當，人氣名店劉里長雞肉飯店負責人、火雞肉飯協會創會理事長劉宗源說，不怕比較競爭，高鐵賣嘉義風味雞肉飯，有助行銷，將雞肉飯市場的餅做大。

高鐵官網公告，高鐵便當3款全新菜色：「嘉義風味雞肉飯佐櫻花蝦金瓜炊粉」、「古早味肉燥排骨飯」及「三杯杏鮑菇佐燕麥飯」，7月1日起午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市，每個售價120元。

「嘉義風味雞肉飯佐櫻花蝦金瓜炊粉」以雙主食方式呈現，鮮嫩雞肉手撕成絲、淋上秘製油蔥醬，搭配在地小農栽種的南瓜，炒出金黃色的炊粉，並鋪上屏東東港鮮味十足的櫻花蝦，融合出經典的台灣風味小吃。

火雞肉飯協會創會理事長劉宗源說，嘉義雞肉飯店家數多，各有消費粉絲各自喜好店家口味，高鐵攜手高雄空廚推出嘉義風味雞肉飯便當，有助嘉義雞肉飯行銷，讓更多人知道嘉義國民美食，對嘉義雞肉飯市場有開拓加乘效果，不怕競爭比較。

劉里長雞肉飯飄香逾50年，風味讓饕客難忘，也在全家便利商店銷售，嚴選口感Q彈契作台南11號米，搭配鮮嫩肉質的手撕國產雞胸肉、淋上油蔥爆香獨門醬汁，嘉義雞肉飯店討論度高，吸引國內外許多政壇、演藝人員及遊客品嘗。

高鐵 火雞肉飯 嘉義

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