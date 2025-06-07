快訊

教授生存／教學耐受度受挑戰 只愛研究別當教授害人？

台南影迷哭哭！ 國賓影城二館6月30日結束營業 在地人不捨：時代眼淚

中職／明星賽投票陳傑憲被宋晟睿超車！兄弟球員包辦全位置

聽新聞
0:00 / 0:00

罹怪病？台中3年輕人指尖痛入骨 ChatGPT助擺脫病痛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師李世一說明，病患因手指甲有灰藍小點，碰撞像觸電痛入骨，依循ChatGPT指引，經手術治療，擺脫病痛。圖／李世一提供
醫師李世一說明，病患因手指甲有灰藍小點，碰撞像觸電痛入骨，依循ChatGPT指引，經手術治療，擺脫病痛。圖／李世一提供

台中三名30多歲病患因手指甲出現灰灰陰影， 一碰就像觸電般痛入骨，卻四處求醫無門，經上網搜尋，ChatGPT提供答案一致，研判可能是脈絡瘤，都建議向台中整形外科醫師李世一求診。3人上個月都向李世一求診，經手術治療，擺脫病痛。

台中伊思美整形外科診所院長李世一說明，這3名病患都是30多歲，不同工作背景卻有相同經歷，在不同的手指甲看到灰藍小點，碰撞到就像電到神經痛入骨，還持續快半小時，找皮膚科醫師，說可能是神經的問題，也到大醫院神經科接受檢查的結果正常，相當困擾。

3人上網問谷歌、 ChatGPT的答案一致，推測可能是脈絡瘤，台中李世一醫師發表過這類手術治療成功的文章，建議可向李世一求診。3人得到同樣的診斷，經手術治療及病理報告證實，術後症狀完全解除，恢復正常生活。

李世一說， 當指甲下發現灰藍小點，大約0.1至0.2公分，不小心碰到就劇痛，且持續30分鐘以上，吃了藥都沒改善，應該考慮可能是脈絡瘤， 治療方式就是手術預後很好，很少復發，建議找有能力執行精細顯微手術的整形外科醫師治療。

李世一指出，脈絡瘤罕見，由皮膚深層、有溫度調節作用的「血管球體」長出來的良性腫瘤，好發在手指和腳趾。最典型3症狀，一為輕微碰撞就會引發如針刺、觸電般的劇烈疼痛；二為溫度敏感，碰冰水或天氣變冷，疼痛明顯加劇。三為指甲下方或指尖可能出現藍藍紅紅的小點。

李醫師指出，由於脈絡瘤體積極小且罕見，容易被誤診為神經痛或關節問題。他強調，若民眾有上述典型症狀，且止痛藥無效，應尋求具備精細顯微手術能力的整形外科醫師協助。透過手術將指甲掀開，徹底切除腫瘤，治癒率可達100%，且復發率極低。

醫師李世一說明，病患因手指甲有灰藍小點，碰撞像觸電痛入骨，依循ChatGPT指引，經手術治療，擺脫病痛。圖／李世一提供
醫師李世一說明，病患因手指甲有灰藍小點，碰撞像觸電痛入骨，依循ChatGPT指引，經手術治療，擺脫病痛。圖／李世一提供

醫師 指甲 手術

延伸閱讀

外科神刀手／北榮院長陳威明 左手骨刺是光榮印記

印度板球隊慶祝奪冠 球迷踩踏11死多為年輕人 另傳47傷

影／千分之0.63盛行率 罕病童勇闖「法洛氏四重症」難關

根根計較！高雄秃頭男花31萬植髮 懷疑診所偷工減料提告敗訴

相關新聞

首颱蝴蝶最快下周生成 專家曝路徑可能「很接近甚至直接穿越台灣」

下周可能有颱風接近機會。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周三之後，一直到下個周末的天...

國1北上八堵段遊覽車撞分隔島翻車 司機送醫回堵數公里

國道一號北上2K+640基隆八堵路段，今天上午6點多有一輛沒有載客的遊覽車，不知何故撞上分隔島失控翻車，林姓司機受傷由消...

罹怪病？台中3年輕人指尖痛入骨 ChatGPT助擺脫病痛

台中三名30多歲病患因手指甲出現灰灰陰影， 一碰就像觸電般痛入骨，卻四處求醫無門，經上網搜尋，ChatGPT提供答案一致...

悶熱飆36度高溫、午後大雷雨 吳德榮：注意下周熱帶擾動對台威脅程度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面東移減弱，各地多雲時晴、氣溫...

你也有失眠困擾嗎？六大「失眠改善方式」 讓你一覺到天亮

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「失眠改善方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大失眠改善方式有哪些。

南橫利稻路段今晨坍方一度雙向阻斷 清理完成恢復通行

台東縣海端鄉台20線174K+400利稻路段，今天上午5時20分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，公路局南區養護工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。