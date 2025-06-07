首颱蝴蝶最快下周生成 專家曝路徑可能「很接近甚至直接穿越台灣」

下周可能有颱風接近機會。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周三之後，一直到下個周末的天氣，跟預報中的颱風有很大的關係。

今天清晨在嘉義以南地區仍然有降雨的情況，吳聖宇表示，屬於夜晚到清晨的海陸風局部環流降雨，顯示南風到西南風帶來的水氣仍較多，大氣還是比較不穩定，白天受到熱力的作用，台灣陸地上逐漸就會有熱對流開始發展帶來降雨，中午過後到傍晚入夜這段期間仍然是降雨最明顯的時候，晚間熱對流就會逐漸消散，降雨停止，轉為多雲到晴的天氣。

吳聖宇表示，直到後半夜至明天清晨，迎風面的南部地區可能會再度出現海陸風環流的局部降雨，然後到明天白天又會再轉為陸地上的熱對流降雨，如此周而復始。如果綜觀的環境條件一直都沒有改變的話，這樣的循環可能會持續好幾天。

一直到下周一、周二，可能仍是午後雷雨的天氣，吳聖宇表示，要等到下周三熱帶性低氣壓或颱風靠近後，大環境改變，才會出現新的變化。

吳聖宇表示，由於大氣不穩定度較高，加上南風、西南風本身也比較潮濕，底層風速也不是特別強，適合熱對流醞釀、生長，有機會長出比較旺盛的對流系統，移動也比較緩慢，因此有可能出現局部性的大雷雨。

從預報模式的資料來看，各地山區都有機會。吳聖宇表示，平地部分出現大雷雨機會較高的地方會偏向嘉義以北靠近山區的區域，以及大台北到宜蘭跟花東縱谷一帶。

溫度方面，吳聖宇表示，從今天一直到下周二各地高溫炎熱，高溫預報普遍32至34度，部分地區可能來到35至36度或以上，外出預防中暑、做好防曬。

吳聖宇表示，目前在南海到菲律賓以東的大片區域內，正在逐漸建立所謂的季風低壓槽，槽內也開始看到有熱帶擾動的雛型醞釀。不過，由於整個季風低壓槽的範圍相當廣闊，對流雲系現在仍然顯得散亂且沒有良好的組織性，因此發展的速度並不快，可能需要2至3天的時間才會慢慢的組織鞏固起來。

因此，吳聖宇表示，周末到下周一要觀察熱帶擾動組織發展的狀況，預期逐漸會看出熱帶擾動比較明確的環流中心會鞏固在哪個區域，目前預報模式的分歧仍大。

他說，大部分的模式認為，應該會在菲律賓東方海面鞏固出比較明顯的環流中心，但也有部分模式、包括AI調整模式認為，會在南海發展起來，由於初始擾動的位置預報差異很大，也導致後續路徑的預測呈現完全不同的狀況。

如果是在菲律賓東方海面發展，吳聖宇表示，沿著太平洋高壓邊緣北上後，接近台灣附近或是在台灣以東海面北上的可能性很高，這也是現在大多數模式的預報趨勢。但是對於接近台灣的程度各模式之間有不小的落差，包括很接近台灣，甚至直接穿越台灣，或是在台灣東方近海到比較遠的琉球群島一帶北上的預報都有。

吳聖宇表示，即使大方向來看，走向台灣或台灣以東的機會較高，但不論是接近的程度以及影響的程度，都還有待觀察。預期下周三會接近台灣，下周四最靠近、影響也最大，下周五之後開始遠離台灣附近，但是後續有機會引進較強的西南季風水氣，因此一直到下個周末的天氣仍不穩定，降雨機率高，而且可能有較大雨勢出現的情況。

另一種可能性較低的情況則是在南海發展，吳聖宇表示，就會大致朝向廣東沿岸或海南島一帶移動，對台灣沒有直接威脅。不過，仍要留意當颱風北上進入陸地後，外圍水氣沿著高壓邊緣往台灣移動過來造成降雨的情況，如果是這樣子的情境，那就是另外一種降雨的型態了，由於目前這種情境發生的機會相對較低，因此暫時先當作參考。

吳聖宇表示，總之，下周後半的天氣，跟預報中的這個今年第1號颱風蝴蝶的演變狀況有很大的關聯性，提醒要提早做好準備，如果颱風真的要來，才有萬全的應對措施。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。